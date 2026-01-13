У Києві завершилися зйомки нового серіалу ДВРЗ проти шпигуна. Це історія у всесвіті ДВРЗ, що складається з чотирьох епізодів та цього разу вийде за межі звичних розбірок на районі.

Харизматичні дільничні опиняться в центрі міжнародної змови. Глядачі побачать у кадрі одразу двох акторів Довженків – В’ячеслава та його сина Івана.

ДВРЗ проти шпигуна – сюжет

Поки дільничні-напарники сперечатимуться з молодим конкурентом (Іван Довженко), у районі станеться халепа.

Зараз дивляться

Йдеться про викрадення британського дипломата, що один в один схожий на дільничного Петра Дзюбу (Віталій Іванченко), який потім також таємничо зникає.

Сергій Бондар (Вʼячеслав Довженко) починає пошук напарника, йому допомагає загадкова британська охоронниця Кейт (Катерина Варченко). Коли в гру вступає полковниця СБУ і кохана Бондаря Варвара Конан (Надія Хільська), то плутанини лише більшає.

– В цій історії про дільничних є потужна тема двійників і подвійних історій: Дзюба і британець Стаббс, загадкова англійка Кейт і наша високопосадовиця з СБУ Варвара, два актори Довженки. Будуть загадки, шпигунські пристрасті, де все не зовсім те, чим здається на перший погляд. А ще відбудеться багато несподіваного в особистому житті героїв, тут також будуть свої подвійні історії та навіть удари, – інтригує режисер Тарас Дудар.

ДВРЗ проти шпигуна – акторський склад

На телеекрани повернуться не тільки напарники-дільничні, але й улюблені персонажі зі всесвіту ДВРЗ. Глядачі дізнаються про зміни у їхньому особистому житті.

Бондар – закоханий, Петро і Настя Дзюби – в очікуванні малюка, цікаві зміни відбудуться у житті Вадика, оновиться життя й сантехніка Гончара. На окрему увагу заслуговує персонаж Івана Довженка.

– Мій герой – молодий амбітний офіцер Антон Довгий, який відразу заявляє, що він тут ненадовго. Йому байдуже на тих двох майже пенсіонерів, він знається на новітніх технологіях, програмами зламує замки і відкриває ноутбуки, легко знаходить геолокацію людини. Але при всіх своїй крутості він дуже скоро потрапляє у халепу, звідки його витягнуть колеги-дільничні, – розповів Іван про свого персонажа.

Актор додав, що вже не вперше працює зі своїм батьком на майданчику, і це завжди відповідально для нього.

Дату виходу мінісеріалу ДВРЗ проти шпигуна канал ICTV2 оголосить згодом.