Во вторник, 13 января, в приложении Дія завершилось голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение 2026.

Так, за право представлять Украину на конкурсе в Вене будет бороться Khayat с песней Герци. Именно он получил наибольшее количество зрительских голосов.

Khayat — финалист Нацотбора на Евровидение 2026

За время голосования в Дії, которое длилось с 10:00 8 января до 10:00 13 января, Khayat набрал 91 758 голосов (32, 41%). Таким образом, артист получает возможность выступить в финале национального отбора на Евровидение 2026.

Khayat выйдет на сцену с песней Герци. К слову, это уже четвертая попытка певца попасть на международный песенный конкурс Евровидение.

Всего в зрительском онлайн-голосовании за 10 финалиста Нацотбора приняли участие более 283 160 украинцев.

Победитель зрительского голосования Khayat присоединится к девяти участникам, выбранным по результатам прослушивания.

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2026

Jerry Heil — Catharticus (Prayer)

Khayat — Герци

Laud — Lightkeeper

Leleka — Ridnym

Molodi — The Legends

Monokate — TYT

Mr. Vel — Do or Done

The Elliens — Crawling Whispers

Valeriya Force — Open Our Hearts

ЩукаРиба — Моя земля

Презентация песен финалистов Нацотбора на Евровидение 2026 состоится 15 января в формате концерта в Origin Stage. Также в этот день пройдет жеребьевка участников.

Победителя национального отбора и представителя Украины на Евровидении 2026 в Вене определят по результатам голосования жюри и зрителей во время финального концерта 7 февраля.

Фото: Khayat