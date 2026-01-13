Евровидение 2026: зрители определили десятого финалиста Нацотбора
- В Дії завершилось голосование за десятого финалиста Нацотбора 2026.
- Наибольшее количество голосов (91 758) получил Khayat.
- Артист будет бороться за право представлять Украину на Евровидении 2026 с песней Герци.
Во вторник, 13 января, в приложении Дія завершилось голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение 2026.
Так, за право представлять Украину на конкурсе в Вене будет бороться Khayat с песней Герци. Именно он получил наибольшее количество зрительских голосов.
Khayat — финалист Нацотбора на Евровидение 2026
За время голосования в Дії, которое длилось с 10:00 8 января до 10:00 13 января, Khayat набрал 91 758 голосов (32, 41%). Таким образом, артист получает возможность выступить в финале национального отбора на Евровидение 2026.
Khayat выйдет на сцену с песней Герци. К слову, это уже четвертая попытка певца попасть на международный песенный конкурс Евровидение.
Всего в зрительском онлайн-голосовании за 10 финалиста Нацотбора приняли участие более 283 160 украинцев.
Победитель зрительского голосования Khayat присоединится к девяти участникам, выбранным по результатам прослушивания.
Финалисты Нацотбора на Евровидение 2026
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
- Khayat — Герци
- Laud — Lightkeeper
- Leleka — Ridnym
- Molodi — The Legends
- Monokate — TYT
- Mr. Vel — Do or Done
- The Elliens — Crawling Whispers
- Valeriya Force — Open Our Hearts
- ЩукаРиба — Моя земля
Презентация песен финалистов Нацотбора на Евровидение 2026 состоится 15 января в формате концерта в Origin Stage. Также в этот день пройдет жеребьевка участников.
Победителя национального отбора и представителя Украины на Евровидении 2026 в Вене определят по результатам голосования жюри и зрителей во время финального концерта 7 февраля.
Фото: Khayat