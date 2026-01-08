Нацотбор на Евровидение 2026: в Дії стартовало голосование за десятого финалиста
- В приложении Дія стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора.
- Участие в голосовании доступно гражданам Украины от 14 лет.
- Голосование продлится с 10:00 8 января до 10:00 13 января.
В приложении Дія стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение 2026.
Поскольку девять участников уже определены, судьба десятого билета в финал теперь зависит исключительно от зрительских симпатий.
Нацотбор на Евровидение 2026 – как проголосовать
Чтобы отдать свой голос за одного из участников, нужно зайти в приложение Дія и перейти в раздел Сервисы, после чего выбрать вкладку Опросы.
Участие в голосовании могут принимать граждане Украины от 14 лет. Выбрать можно только одного кандидата.
Голосование продлится с 10:00 8 января до 10:00 13 января.
Кто претендует на место в финале
За право стать десятым финалистом Нацотбора борются шесть артистов. Кандидаты имеют следующие порядковые номера в опросе, который ранее определила жеребьевка:
- Khayat – Герци
- Karyotype – DNA
- Mon Fia – Do You Hear Me?
- Anstay – by the way
- Марта Адамчук – Silvered Pines
- Oks – Say It All
Артист, набравший наибольшее количество голосов в Дії, станет десятым финалистом Нацотбора 2026.
Напомним, что финал национального этапа конкурса состоится 7 февраля. Именно тогда мы узнаем имя представителя Украины, который поедет на Евровидение 2026.