В приложении Дія стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора на Евровидение 2026.

Поскольку девять участников уже определены, судьба десятого билета в финал теперь зависит исключительно от зрительских симпатий.

Нацотбор на Евровидение 2026 – как проголосовать

Чтобы отдать свой голос за одного из участников, нужно зайти в приложение Дія и перейти в раздел Сервисы, после чего выбрать вкладку Опросы.

Участие в голосовании могут принимать граждане Украины от 14 лет. Выбрать можно только одного кандидата.

Голосование продлится с 10:00 8 января до 10:00 13 января.

Кто претендует на место в финале

За право стать десятым финалистом Нацотбора борются шесть артистов. Кандидаты имеют следующие порядковые номера в опросе, который ранее определила жеребьевка:

Khayat – Герци

Karyotype – DNA

Mon Fia – Do You Hear Me?

Anstay – by the way

Марта Адамчук – Silvered Pines

Oks – Say It All

Артист, набравший наибольшее количество голосов в Дії, станет десятым финалистом Нацотбора 2026.

Напомним, что финал национального этапа конкурса состоится 7 февраля. Именно тогда мы узнаем имя представителя Украины, который поедет на Евровидение 2026.

Источник : Суспільне