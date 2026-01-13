Євробачення 2026: глядачі визначили десятого фіналіста Нацвідбору
- У Дії завершилося голосування за десятого фіналіста Нацвідбору 2026.
- Найбільшу кількість голосів (91 758) отримав Khayat.
- Артист боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2026 з піснею Герци.
У вівторок, 13 січня, у застосунку Дія завершилося голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2026.
Так, за право представляти Україну на конкурсі у Відні боротиметься Khayat з піснею Герци. Саме він отримав найбільшу кількість глядацьких голосів.
Khayat – фіналіст Нацвідбору на Євробачення 2026
За час голосування у Дії, яке тривало з 10:00 8 січня до 10:00 13 січня, Khayat набрав 91 758 голосів (32, 41%). Таким чином артист отримує можливість виступити у фіналі національного відбору на Євробачення 2026.
Khayat вийде на сцену з піснею Герци. До слова, це вже четверта спроба співака потрапити на міжнародний пісенний конкурс Євробачення.
Загалом у глядацькому онлайн-голосуванні за 10 фіналіста Нацвідбору взяли участь понад 283 160 українців.
Переможець глядацького вибору Khayat приєднається до дев’яти учасників, обраних за результатами прослуховування.
Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2026
- Jerry Heil – Catharticus (Prayer)
- Khayat — Герци
- Laud — Lightkeeper
- Leleka — Ridnym
- Molodi — The Legends
- Monokate — TYT
- Mr. Vel — Do or Done
- The Elliens — Crawling Whispers
- Valeriya Force — Open Our Hearts
- ЩукаРиба — Моя земля
Презентація пісень фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026 відбудеться 15 січня у форматі концерту в Origin Stage. Також у цей день пройде жеребкування учасників.
Переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні 2026 у Відні визначать за результатами голосування журі та глядачів під час фінального концерту 7 лютого.
Фото: Khayat