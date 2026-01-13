У вівторок, 13 січня, у застосунку Дія завершилося голосування за десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2026.

Так, за право представляти Україну на конкурсі у Відні боротиметься Khayat з піснею Герци. Саме він отримав найбільшу кількість глядацьких голосів.

Khayat – фіналіст Нацвідбору на Євробачення 2026

За час голосування у Дії, яке тривало з 10:00 8 січня до 10:00 13 січня, Khayat набрав 91 758 голосів (32, 41%). Таким чином артист отримує можливість виступити у фіналі національного відбору на Євробачення 2026.

Khayat вийде на сцену з піснею Герци. До слова, це вже четверта спроба співака потрапити на міжнародний пісенний конкурс Євробачення.

Загалом у глядацькому онлайн-голосуванні за 10 фіналіста Нацвідбору взяли участь понад 283 160 українців.

Переможець глядацького вибору Khayat приєднається до дев’яти учасників, обраних за результатами прослуховування.

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2026

Jerry Heil – Catharticus (Prayer)

Khayat — Герци

Laud — Lightkeeper

Leleka — Ridnym

Molodi — The Legends

Monokate — TYT

Mr. Vel — Do or Done

The Elliens — Crawling Whispers

Valeriya Force — Open Our Hearts

ЩукаРиба — Моя земля

Презентація пісень фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026 відбудеться 15 січня у форматі концерту в Origin Stage. Також у цей день пройде жеребкування учасників.

Переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні 2026 у Відні визначать за результатами голосування журі та глядачів під час фінального концерту 7 лютого.

Фото: Khayat