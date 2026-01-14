Певец Хулио Иглесиас оказался в центре громкого скандала. Испанское правосудие начало проверку после того, как две бывшие сотрудницы артиста обвинили его в сексуальном насилии.

Обвинения обнародовали испанское издание elDiario.es и американский телеканал Univision после совместного трехлетнего расследования.

По словам женщин, 82-летний певец “нормализовал насилие” в своих поместьях, используя угрозы и принуждение.

По данным расследования, две женщины заявили о сексуальных домогательствах и насилии со стороны певца во время их работы на его частных поместьях в Пунта-Кане в Доминиканской Республике и на острове Лайфорд-Кей на Багамах. По их показаниям, события происходили в 2021 году.

Одна из женщин, которая работала домработницей, фигурирует в материалах под измененным именем Ребека. Она рассказала, что когда ей было 22 года, певец регулярно вызывал ее в свою комнату в конце рабочего дня и трогал без согласия.

Она также заявила о принуждении к сексуальным действиям с участием еще одной работницы, физическом насилии и унижении.

Вторая заявительница, венесуэльская физиотерапевт по имени Лаура, сообщила, что Иглесиас трогал ее грудь и целовал без согласия, постоянно угрожал увольнением, контролировал питание и даже расспрашивал о менструальном цикле.

По ее словам, в такой среде сексуальное насилие было нормализовано, а некоторые работницы не могли отказаться.

Судебный иск против Иглесиаса

В начале января указанные женщины подали официальную жалобу в Национальный суд Испании, который занимается преступлениями, совершенными за пределами страны. Певицу обвиняют не только в сексуальном насилии. В заявлении также фигурирует статья о торговле людьми.

Журналисты утверждают, что собранные материалы подкреплены документальными доказательствами, в частности фотографиями, телефонными записями, сообщениями и медицинскими справками. В расследовании также фигурируют показания других бывших сотрудников певца, которые описывают атмосферу страха и постоянного психологического давления.

Сам Хулио Иглесиас и его адвокат, по данным СМИ, не ответили на неоднократные запросы перед публикацией материалов. Представительница, которую называют менеджером одного из его карибских поместий, назвала обвинения безосновательными.

Реакция в Испании и позиции сторон

Давние друзья и сторонники Иглесиаса публично встали на его защиту, называя обвинения “абсолютной ложью” и “чепухой”.

Президент мадридского региона Исабель Диас Аюсо заявила, что власти Мадрида не позволят очернить имя “самого известного певца в мире”.

В то же время министр равенства Испании Ана Редондо подчеркнула, что дело должно быть расследовано до конца, отметив, что при отсутствии согласия любые действия являются насилием. Лидер левой партии Podemos Ионе Беларра призвала прекратить молчание в делах о сексуальных преступлениях, когда речь идет о влиятельных и богатых людях.

Издательство Libros del Asteroide, которое выпустило биографию артиста в прошлом году, уже заявило, что обновит книгу, добавив информацию об этих обвинениях, и выразило солидарность с пострадавшими.

Напомним, что Хулио Иглесиас считается легендой испанской музыки, чья карьера длится более 60 лет. За это время он продал сотни миллионов альбомов по всему миру.

