Lama (Наталья Дзенькив) впервые рассказала об абьюзе и насилии в отношениях. По словам певицы, бывший партнер поднимал на нее руку.

Lama о насилии в отношениях

В интервью Алине Доротюк артистка откровенно поделилась, что ее отношения с абьюзером длились четыре года. Это было уже после развода с продюсером Виталием Телезиным.

Lama отметила, что с самого начала эти отношения начались “неправильно”, а впоследствии ситуация ухудшилась. Мужчина ревновал певицу к бывшему, проявлял агрессию и мог поднять на нее руку.

— Это уже до драки доходило, это ссоры какие-то. У меня здоровье сдало, тахикардия началась, я уже стала нетрудоспособна. Потому что мы могли выяснять отношения перед концертом, он мог всю ночь уговаривать, а я все это слушала, а потом не выдерживала, бросала телефоном в стену. Это уже было в конце (поднимал руку, — Ред.), это было при людях, и это было последней каплей, я поняла, что уже ничего не изменится. Мог душить или еще что-то, — поделилась Lama.

Психологическое и физическое состояние Lama ухудшилось еще и из-за того, что в тот период умер ее отец, он скончался от сердечной недостаточности. Певица вспомнила, что тогда у нее не было сил, на концерте она не могла выдержать и пяти песен.

— Нервная система настолько сдала, был очень высокий пульс, это изматывает и ты не имеешь сил петь. Тогда эти отношения закончились, и я очень долго отходила. Годами отходила. Я уже была с другим мужчиной и еще при нем мне было трудно, моментами накрывало. Может, года три назад все стало намного лучше, — отметила артистка.

Lama не обращалась к психотерапевту, ведь не имела тогда такой финансовой возможности. Певица самостоятельно изучала психологию и пыталась себе помочь.

