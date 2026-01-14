Співак Хуліо Іглесіас опинився в центрі гучного скандалу. Іспанське правосуддя розпочало перевірку після того, як дві колишні працівниці артиста звинуватили його в сексуальному насильстві.

Звинувачення оприлюднили іспанське видання elDiario.es та американський телеканал Univision після спільного трирічного розслідування.

За словами жінок, 82-річний співак “нормалізував насильство” у своїх маєтках, використовуючи погрози та примус.

Зараз дивляться

Хуліо Іглесіас потрапив у секс-скандал

За даними розслідування, дві жінки заявили про сексуальні домагання та насильство з боку співака під час їхньої роботи на його приватних маєтках у Пунта-Кані в Домініканській Республіці та на острові Лайфорд-Кей на Багамах. За їхніми свідченнями, події відбувалися у 2021 році.

Одна з жінок, яка працювала хатньою робітницею, фігурує в матеріалах під зміненим ім’ям Ребека. Вона розповіла, що коли їй було 22 роки, співак регулярно викликав її до своєї кімнати наприкінці робочого дня та торкався без згоди.

Вона також заявила про примус до сексуальних дій за участі ще однієї працівниці, фізичне насильство та приниження.

Друга заявниця, венесуельська фізіотерапевтка на ім’я Лаура, повідомила, що Іглесіас торкався її грудей і цілував без згоди, постійно погрожував звільненням, контролював харчування та навіть розпитував про менструальний цикл.

За її словами, у такому середовищі сексуальне насильство було нормалізоване, а деякі працівниці не могли відмовити.

Судовий позов проти Іглесіаса

На початку січня вказані жінки подали офіційну скаргу до Національного суду Іспанії, який займається злочинами, скоєними за межами країни. Співака звинувачують не лише у сексуальному насильстві. У заяві також фігурує стаття про торгівлю людьми.

Журналісти стверджують, що зібрані матеріали підкріплені документальними доказами, зокрема фотографіями, телефонними записами, повідомленнями та медичними довідками. У розслідуванні також фігурують свідчення інших колишніх працівників співака, які описують атмосферу страху та постійного психологічного тиску.

Сам Хуліо Іглесіас та його адвокат, за даними медіа, не відповіли на неодноразові запити перед публікацією матеріалів. Представниця, яку називають менеджеркою одного з його карибських маєтків, назвала обвинувачення безпідставними.

Реакція в Іспанії та позиції сторін

Давні друзі та прихильники Іглесіаса публічно стали на його захист, називаючи звинувачення “абсолютною брехнею” та “нісенітницею”.

Президентка мадридського регіону Ісабель Діас Аюсо заявила, що влада Мадрида не дозволить спаплюжити ім’я “найвідомішого співака світу”.

Водночас міністерка рівності Іспанії Ана Редондо наголосила, що справа має бути розслідувана до кінця, підкресливши, що за відсутності згоди будь-які дії є насильством. Лідерка лівої партії Podemos Іоне Беларра закликала припинити мовчання у справах про сексуальні злочини, коли йдеться про впливових і заможних людей.

Видавництво Libros del Asteroide, яке випустило біографію артиста минулого року, вже заявило, що оновить книгу, додавши інформацію про ці звинувачення, та висловило солідарність із постраждалими.

Нагадаємо, що Хуліо Іглесіас вважається легендою іспанської музики, чия кар’єра триває понад 60 років. За цей час він продав сотні мільйонів альбомів по всьому світу.

Джерело : BBC