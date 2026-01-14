Певица Lida Lee показала пикантное фото со своим возлюбленным, телеведущим Даниэлем Салемом, и рассказала о испытаниях в их отношениях.

Пара рассекретила свой роман в декабре прошлого года, поэтому теперь влюбленные чаще делятся подробностями личной жизни.

Lida Lee о табу в отношениях

В сториз в Instagram Lida Lee опубликовала кадр, на котором позирует в ванной комнате в халате и с патчами под глазами. Позади исполнительницы стоит Салем, который нежно ее целует.

Отвечая на вопросы подписчиков, Lida Lee отметила, что каждая пара сталкивается с испытаниями в отношениях, и они не стали исключением. Певица не стала вдаваться в подробности, однако, очевидно, что ей и Салему удается преодолевать сложности.

— Знаете, в жизни каждой пары есть свои испытания, поэтому нам их пока хватает, — написала артистка.

Также Lida Lee призналась, что для нее неприемлемо в отношениях. Исполнительница назвала три основных табу: неуважение, молчание вместо диалога и измена.

— Неуважение, унижение, ложь, нарушение границ, которые были заранее обговорены, молчание вместо диалога, впускать третьих лиц в отношения, — рассказала о своих табу артистка.

Фото: Lida Lee