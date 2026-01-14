Співачка Lida Lee показала пікантне фото зі своїм коханим, телеведучим Даніелем Салемом, та розповіла про випробування у їхніх стосунках.

Пара розсекретила свій роман у грудні минулого року, тож тепер закохані частіше діляться подробицями особистого життя.

Lida Lee про табу у стосунках

У сториз в Instagram Lida Lee опублікувала кадр, на якому позує у ванній кімнаті в халаті та з патчами під очима. Позаду виконавиці стоїть Салем, який ніжно її цілує.

Відповідаючи на запитання підписників, Lida Lee зазначила, що кожна пара стикається з випробуваннями у стосунках, і вони стали не винятком. Співачка не стала вдаватися у подробиці, однак, очевидно, що їй та Салему вдається долати складнощі.

– Знаєте, у житті кожної пари є свої випробування, тому нам їх поки вистачає, – написала артистка.

Також Lida Lee зізналась, що для неї є неприйнятним у стосунках. Виконавиця назвала три основні табу: неповага, мовчання замість діалогу та зрада.

– Неповага, приниження, брехня, порушення кордонів, які були заздалегідь обговорені, мовчання замість діалогу, впускати третіх осіб у стосунки, – розповіла про свої табу артистка.

Фото: Lida Lee