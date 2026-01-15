На YouTube-канале Евровидение Украина обнародовали все конкурсные песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2026.

Зрители уже могут послушать треки, с которыми участники будут соревноваться за право представлять Украину на международном конкурсе.

Нацотбор на Евровидение 2026: песни финалистов

В финале национального этапа конкурса прозвучат следующие конкурсные композиции:

Сейчас смотрят

Jerry Heil – Catharticus (Prayer)

Khayat – Герци

Laud – Lightkeeper

Leleka – Ridnym

Molodi – legends

Monokate – Тyт

Mr. Vel – Do Or Done

The Elliens – Crawling Whispers

Valeriya Force – Open Our Hearts

ЩукаРиба – Моя земля

Именно с этими песнями финалисты выйдут на сцену финала Нацотбора и будут бороться за поддержку жюри и зрителей.

Когда состоится финал Нацотбора 2026

Финал Национального отбора на Евровидение 2026 запланирован на 7 февраля. По его итогам определят представителя Украины на конкурсе, который в этом году состоится в Вене.

Ранее также был определен порядок выступлений финалистов Нацотбора 2026. Участники будут представлять свои песни именно в той последовательности, которую установили по итогам жеребьевки.