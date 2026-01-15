Финалисты Нацотбора на Евровидение 2026 представили свои конкурсные песни
- На YouTube-канале Евровидение Украина обнародовали песни финалистов Нацотбора 2026.
- В список композиций вошли треки десяти артистов.
На YouTube-канале Евровидение Украина обнародовали все конкурсные песни финалистов Нацотбора на Евровидение 2026.
Зрители уже могут послушать треки, с которыми участники будут соревноваться за право представлять Украину на международном конкурсе.
Нацотбор на Евровидение 2026: песни финалистов
В финале национального этапа конкурса прозвучат следующие конкурсные композиции:
Jerry Heil – Catharticus (Prayer)
Khayat – Герци
Laud – Lightkeeper
Leleka – Ridnym
Molodi – legends
Monokate – Тyт
Mr. Vel – Do Or Done
The Elliens – Crawling Whispers
Valeriya Force – Open Our Hearts
ЩукаРиба – Моя земля
Именно с этими песнями финалисты выйдут на сцену финала Нацотбора и будут бороться за поддержку жюри и зрителей.
Когда состоится финал Нацотбора 2026
Финал Национального отбора на Евровидение 2026 запланирован на 7 февраля. По его итогам определят представителя Украины на конкурсе, который в этом году состоится в Вене.
Ранее также был определен порядок выступлений финалистов Нацотбора 2026. Участники будут представлять свои песни именно в той последовательности, которую установили по итогам жеребьевки.