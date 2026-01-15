Нацвідбір на Євробачення 2026: у якому порядку фіналісти вийдуть на сцену
- Фіналісти Нацвідбору 2026 вийдуть на сцену саме в тій послідовності, яку встановило жеребкування.
- Фінал національного відбору на Євробачення 2026 відбудеться 7 лютого.
Жеребкування визначило порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026.
Саме у цій послідовності учасники з’являться на сцені фіналу, де журі та глядачі обиратимуть представника України на міжнародному конкурсі.
Нацвідбір 2026: порядок виступів
За результатами жеребкування фіналісти національного етапу конкурсу виступатимуть у такому порядку:
- Valeriya Force
- Molodi
- Monokate
- The Elliens
- Laud
- Leleka
- Mr. Vel
- Khayat
- Jerry Heil
- ЩукаРиба
Саме в такій черговості учасники презентуватимуть свої конкурсні номери у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026.
Яким буде фінал Нацвідбору на Євробачення 2026
Музична продюсерка Нацвідбору, співачка Джамала, раніше зазначала, що її головне завдання – забезпечити однаково високий рівень для всіх фіналістів.
За її словами, у продюсерської команди немає фаворитів, а робота спрямована на те, щоб кожен учасник максимально якісно підготувався до фінального виступу.
Фінал Нацвідбору на Євробачення 2026 відбудеться 7 лютого. За його підсумками стане відомо, хто представлятиме Україну на ювілейному конкурсі у Відні.