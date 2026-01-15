Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2026 представили свої конкурсні пісні
- На YouTube-каналі Євробачення Україна оприлюднили пісні фіналістів Нацвідбору 2026.
- До списку композицій увійшли треки десяти артистів.
На YouTube-каналі Євробачення Україна оприлюднили всі конкурсні пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026.
Глядачі вже можуть послухати треки, з якими учасники змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному конкурсі.
Нацвідбір на Євробачення 2026: пісні фіналістів
У фіналі національного етапу конкурсу прозвучать такі конкурсні композиції:
Jerry Heil – Catharticus (Prayer)
Khayat – Герци
Laud – Lightkeeper
Leleka – Ridnym
Molodi – legends
Monokate – Тyт
Mr. Vel – Do Or Done
The Elliens – Crawling Whispers
Valeriya Force – Open Our Hearts
ЩукаРиба – Моя земля
Саме з цими піснями фіналісти вийдуть на сцену фіналу Нацвідбору та змагатимуться за підтримку журі й глядачів.
Коли відбудеться фінал Нацвідбору 2026
Фінал Національного відбору на Євробачення 2026 запланований на 7 лютого. За його підсумками визначать представника України на конкурсі, який цього року відбудеться у Відні.
Раніше також було визначено порядок виступів фіналістів Нацвідбору 2026. Учасники презентуватимуть свої пісні саме в тій послідовності, яку встановили за підсумками жеребкування.