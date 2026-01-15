На YouTube-каналі Євробачення Україна оприлюднили всі конкурсні пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026.

Глядачі вже можуть послухати треки, з якими учасники змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному конкурсі.

Нацвідбір на Євробачення 2026: пісні фіналістів

У фіналі національного етапу конкурсу прозвучать такі конкурсні композиції:

Зараз дивляться

Jerry Heil – Catharticus (Prayer)

Khayat – Герци

Laud – Lightkeeper

Leleka – Ridnym

Molodi – legends

Monokate – Тyт

Mr. Vel – Do Or Done

The Elliens – Crawling Whispers

Valeriya Force – Open Our Hearts

ЩукаРиба – Моя земля

Саме з цими піснями фіналісти вийдуть на сцену фіналу Нацвідбору та змагатимуться за підтримку журі й глядачів.

Коли відбудеться фінал Нацвідбору 2026

Фінал Національного відбору на Євробачення 2026 запланований на 7 лютого. За його підсумками визначать представника України на конкурсі, який цього року відбудеться у Відні.

Раніше також було визначено порядок виступів фіналістів Нацвідбору 2026. Учасники презентуватимуть свої пісні саме в тій послідовності, яку встановили за підсумками жеребкування.