У Франції після тривалої боротьби з рідкісною формою раку хребта пішла з життя таємна донька легендарного фронтмена гурту Queen Фредді Мерк’юрі. Жінці, яку співак ніжно називав Бібі, було 48 років.

Інформацію про її смерть підтвердив чоловік Томас. Він зазначив, що Бібі пішла мирно, залишивши двох синів віком дев’ять та сім років. Її прах розвіяли над Альпами.

Померла донька Фредді Меркʼюрі – що відомо

Останні роки життя жінки були присвячені боротьбі з хордомою – рідкісним онкологічним захворюванням хребта.

Зараз дивляться

Хвороба вперше проявилася ще в дитинстві, через що її родина часто переїжджала, шукаючи найкраще лікування. Після тривалої ремісії рак повернувся чотири роки тому.

Про існування Бібі світ дізнався лише влітку минулого року завдяки біографії Love, Freddie, яку написала Леслі-Енн Джонс. За даними авторки, Мерк’юрі став батьком у 1976 році після роману з заміжньою подругою. Весь цей час її існування тримали в суворому секреті.

За словами Леслі-Енн Джонс, Бібі вирішила розповісти свою історію не заради слави, а щоб захистити пам’ять батька від вигадок.

– Я не хотіла ділитися своїм татом з усім світом. Після його смерті мені довелося вчитися жити з нападками на нього та перекручуванням його образу. Коли тобі 15 років, це нелегко, — зазначала жінка в одному з інтерв’ю.

Бібі працювала лікаркою і до останнього не розкривала своє ім’я, аби не зашкодити кар’єрі та пацієнтам.

Життя в тіні та пісні-присвяти

Попри таємницю, Фредді підтримував близькі стосунки з донькою до самої своєї смерті у 1991 році. Він називав її “своїм скарбом” (trésor) та “маленьким жабеням”.

За словами біографки, композиції гурту Queen Bijou (у перекладі – коштовність) та Don’t Try So Hard були присвячені саме їй.

У спадок від батька Бібі отримала 17 томів особистих щоденників, які стали основою для книги про справжнє життя музиканта.

Скандали навколо спадщини

Публікація книги про доньку Мерк’юрі викликала спротив з боку Мері Остін, колишньої нареченої співака та головної спадкоємиці його майна.

Остін стверджувала, що їй нічого не відомо про дитину Фредді, і намагалася через юристів заблокувати вихід біографії.

Однак авторка книги заявляє, що має докази ДНК, які підтверджують батьківство музиканта. Зараз родина Бібі розглядає можливість оприлюднити її архівні фотографії разом із легендарним батьком.

Джерело : Daily Mail