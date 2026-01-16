Британский музыкант Стинг выплатил бывшим коллегам по группе The Police — Энди Саммерсу и Стюарту Коупленду — почти £650 тыс. ($870 тыс.).

Выплата состоялась после того, как музыканты обратились в суд из-за многолетней недоплаты авторских гонораров за самые известные песни группы.

Конфликт между участниками The Police

Энди Саммерс и Стюарт Коупленд подали иск в прошлом году. Они заявили, что им задолжали роялти за хиты группы, в частности Roxanne и Every Breath You Take. По их подсчетам, сумма долга могла колебаться от $2 млн до $10,75 млн.

Музыканты утверждают, что еще в 1977 году участники группы договорились делить часть издательских доходов, даже если автором песни был только один из них. Впоследствии эту устную договоренность закрепили в письменных контрактах.

По условиям соглашения, если один из участников получал издательские доходы за написанную им композицию, он должен был передавать около 15% двум другим — в качестве оплаты за аранжировочные вклады. Саммерс и Коупленд настаивают, что часть этих выплат они годами не получали.

Стриминг стал главным предметом спора

Стинг отрицает, что обязан делиться доходами от стриминга и цифровых загрузок. Он настаивает, что такие поступления не считаются продажей музыки, а следовательно, не подпадают под старые договоренности между участниками группы.

Саммерс и Коупленд с этим не согласны. Они считают, что контракты 1997 и 2016 годов должны учитывать изменения в музыкальной индустрии, ведь именно стриминг сейчас заменил продажи пластинок, кассет и компакт-дисков.

В материалах суда указано, что Стинг и его издательская компания уже выплатили $870 тыс., однако без начисления процентов за предыдущие годы недоплат.

Адвокаты Саммерса и Коупленда заявили, что общая сумма их требований составляет не менее £8 млн и может вырасти, если суд разрешит расширить иск и включить все доходы от цифровых платформ.

Юристы Стинга просят суд не разрешать изменение иска, считая эти требования бесперспективными. Предварительные слушания в Высоком суде Лондона продолжаются, а полноценное рассмотрение дела ожидается позже.

Источник : BBC

