Британський музикант Стінг виплатив колишнім колегам по гурту The Police — Енді Саммерсу та Стюарту Коупленду — майже £650 тис. ($870 тис.).

Виплата відбулася після того, як музиканти звернулися до суду через багаторічну недоплату авторських гонорарів за найвідоміші пісні гурту.

Конфлікт між учасниками The Police

Енді Саммерс і Стюарт Коупленд подали позов минулого року. Вони заявили, що їм заборгували роялті за хіти гурту, зокрема Roxanne та Every Breath You Take. За їхніми підрахунками, сума боргу могла коливатися від $2 млн до $10,75 млн.

Музиканти стверджують, що ще у 1977 році учасники гурту домовилися ділити частину видавничих доходів, навіть якщо автором пісні був лише один із них. Згодом цю усну домовленість закріпили у письмових контрактах.

За умовами угоди, якщо один з учасників отримував видавничі доходи за написану ним композицію, він мав передавати близько 15% двом іншим – як оплату за аранжувальні внески. Саммерс і Коупленд наполягають, що частину цих виплат вони роками не отримували.

Стримінг став головною суперечкою

Стінг заперечує, що зобов’язаний ділитися доходами від стримінгу та цифрових завантажень. Він наполягає, що такі надходження не вважаються продажем музики, а отже не підпадають під старі домовленості між учасниками гурту.

Саммерс і Коупленд із цим не погоджуються. Вони вважають, що контракти 1997 і 2016 років мають враховувати зміни в музичній індустрії, адже саме стримінг нині замінив продажі платівок, касет і компакт-дисків.

У матеріалах суду зазначено, що Стінг та його видавнича компанія вже виплатили $870 тис., однак без нарахування відсотків за попередні роки недоплат.

Адвокати Саммерса і Коупленда заявили, що загальна сума їхніх вимог становить не менше £8 млн і може зрости, якщо суд дозволить розширити позов і включити всі доходи від цифрових платформ.

Юристи Стінга просять суд не дозволяти зміну позову, вважаючи ці вимоги безперспективними. Попередні слухання у Високому суді Лондона тривають, а повноцінний розгляд справи очікується пізніше.

Джерело : BBC

