Финалистка национального отбора на Евровидение 2026 Valeriya Force (настоящее имя — Валерия Симулик) отреагировала на обвинения в том, что она якобы сотрудничала с россиянином во время полномасштабной войны.

Речь идет о звукорежиссере и саундпродюсере D.Woo, в Instagram-профиле которого указано, что он живет в РФ и сотрудничает с российскими артистами, среди которых, например, Леша Свик.

Соответствующую информацию в сети распространил блогер Богдан Беспалов. Он утверждает, что в рамках сотрудничества с россиянином Valeriya Force выпустила альбом и несколько треков, которые использует до сих пор.

Valeriya Force отреагировала на скандал

На личной странице в Instagram финалистка Нацотбора 2026 предоставила официальное объяснение относительно своего творческого пути и информации, которая появилась в публичном пространстве.

По словам певицы, в 2023–2024 годах она работала под именем Vesta в рамках продюсерского проекта, поэтому все решения принимал ее продюсер, а она занималась только творческой частью проекта.

— Решения по цифровому продвижению, дистрибуции, микшированию и мастерингу принимались продюсером и не входили в мою зону ответственности. Моей ответственностью была исключительно творческая часть. Я не работала в России, стране-агрессоре, и не выпускала музыку для этого рынка, — подчеркнула Valeriya Force.

Певица добавила, что проект Vesta был закрыт в конце 2024 года. С 2025 года она работает как Valeriya Force и является артистом американского лейбла, а ее саундпродюсером является Vinny Venditto.

Напомним, что финалисты Нацотбора на Евровидение 2026 уже представили свои конкурсные песни. Valeriya Force будет бороться за право представлять Украину в Вене с песней Open Our Hearts. В финале Нацотбора она выйдет на сцену под номером 1.

