Фіналістка Нацвідбору на Євробачення 2026 Valeriya Force (справжнє ім’я – Валерія Симулик) відреагувала на звинувачення в тому, що вона нібито співпрацювала з росіянином під час повномасштабної війни.

Йдеться про звукорежисера та саундпродюсера D.Woo, в Instagram-профілі якого вказано, що він живе в РФ та співпрацює з російськими артистами, серед яких, наприклад, Льоша Свік.

Відповідну інформацію у мережі поширив блогер Богдан Беспалов. Він стверджує, що у межах співпраці з росіянином Valeriya Force випустила альбом та кілька треків, які використовує й досі.

Valeriya Force відреагувала на скандал

На особистій сторінці в Instagram фіналістка Нацвідбору 2026 надала офіційне пояснення щодо свого творчого шляху та інформації, яка з’явилася у публічному просторі.

За словами співачки, у 2023–2024 роках вона працювала під ім’ям Vesta у межах продюсерського проєкту, тож всі рішення ухвалював її продюсер, а вона займалася лише творчою частиною проєкту.

– Рішення щодо цифрового просування, дистрибуції, мікшингу та мастерингу ухвалювались продюсером і не входили до моєї зони відповідальності. Моєю відповідальністю була виключно творча частина. Я не працювала в Росії, країні-агресора, та не випускала музику для цього ринку, – наголосила Valeriya Force.

Співачка додала, що проєкт Vesta було закрито наприкінці 2024 року. З 2025 року вона працює як Valeriya Force та є артистом американського лейблу, а її саундпродюсером є Vinny Venditto.

Нагадаємо, що фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2026 вже представили свої конкурсні пісні. Valeriya Force змагатиметься за право представляти Україну у Відні з піснею Open Our Hearts. У фіналі Нацвідбору вона вийде на сцену під номером 1.

