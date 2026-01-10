Украинская певица Алина Гросу впервые станет мамой. Слухи о своей беременности артистка подтвердила в новом видеоклипе на песню Жить на полную.

Беременность Алины Гросу

— Там, где есть любовь, всегда есть продолжение. Мы живем в тяжелые времена. Но так хочется каждому пожелать маленького счастья, которое согревало бы сердце в любое время или было под сердцем, — написала Алина Гросу в Instagram.

Певица продемонстрировала беременный животик в новом клипе. На кадрах она появляется вместе с любимым, лицо которого остается скрытым. Артистка вместе со своим избранником держится за руки и обнимается.

Алина Гросу отметила, что жизнь одна, поэтому стоит жить на полную по возможности, как бы трудно она ни давалась. Певица пожелала своим поклонникам любить на полную, несмотря ни на что, отпускать тех, кто не ценит, и ценить людей, которые остаются всегда рядом.

— И главное, цените себя! Люблю вас безгранично и спасибо, что вы у меня есть. P.S. Я сама в шоке. До сих пор не верится, что скоро у нас появится маленькое личное счастье, — подписала кадры из клипа артистка.

В комментариях в Instagram поклонники начали поздравлять Алину Гросу с такой счастливой новостью.

Как все гармонично! А больше всего радует, что все-таки это Роман. И скоро будет малыш! Что может быть самым большим счастьем? Семья! Любовь! Мир! Спокойствие!

Урааа, я знала, что это Роман.

Вау, я так рада за вас! Молодцы! Ни разу не сомневалась, что это Роман. По глазам хорошо видно. Очень рада, что вы через столько лет пронесли свою любовь и будете иметь ребенка. Бесконечного вам счастья! Песня супер! И у Романа такой красивый украинский язык.

Какие вы классные! Крепкого здоровья и легкой беременности.

Maron — Роман, все логично. Счастья вам, — пишут поклонники Алины Гросу.

Стоит отметить, что клип Жить на полную является четвертой совместной работой Алины Гросу с загадочным исполнителем Don Maron. Отмечается, что это самая личная песня артистки в ее дискографии.

Премьера клипа должна была состояться еще 9 января. Однако ее перенесли после масштабного российского обстрела по Украине.

Ранее СМИ писали, что мужем певицы является российский актер Роман Полянский, лицо которого она скрывает и с которым начала встречаться еще до начала полномасштабной войны в Украине.

В октябре 2025 года Алина Гросу объяснила, почему не показывает своего мужа и скрывает его имя. По словам певицы, она не хочет оправдываться перед публикой.