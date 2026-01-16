Аліна Гросу, яка чекає на народження первістка, відверто зізналася, що багато років не могла завагітніти. Також співачка розповіла, чому приховувала свій стан та скільки кілограмів набрала.

Аліна Гросу про вагітність

На особистій сторінці в Instagram артистка поділилася, що вони з коханим вже дуже давно хотіли дитину, однак завагітніти їй не вдавалося. Аліна проходила лікування, яке впливало на її емоційний та фізичний стан, робила тести і щоразу відчувала розчарування, коли результат був негативним.

– Купу років ми хотіли маля, не складалось. Гормональні таблетки, від котрих дратівливість, поганий обмін речовин, а від того постійний контроль харчування, збитий цикл, безсонні ночі, сум і кожен куплений та використаний тест – невиправдані надії, – написала співачка.

Гросу підтримала дівчат, які зараз проживають подібний досвід, та закликала їх не опускати руки. Виконавиця каже, що завагітніти їй вдалося лише тоді, коли вона відпустила ситуацію та почала жити звичайним життям.

Зараз дивляться

– Я також опускала руки і намагалась не думати, ховалася в справах, в роботі, у побуті. З’їдала себе, що зі мною щось не так. Тримала посмішку, коли питали, чому ще немає дітей. В один момент я видихнула і почала жити простим, звичайним життям. Не купувала тести і тему вагітності прикрила. Пройшов час, і от на тобі, – поділилася Аліна.

Гросу розсекретила свою вагітність у кліпі на пісню Жити на повну. Співачка певний час приховувала цю новину через страх, що щось піде не так.

– Я не люблю, коли мене жаліють, не люблю бути слабкою, тому обрала мовчання, і тільки зараз відчула, що готова ділитися своєю історією. До речі, поки що я набрала 4 кілограми. Ну, по правді, спочатку 8 кілограмів, але коли мені сказали, яка зараз вага у моєї дитини, я дуже швиденько все лишнє скинула назад, – додала виконавиця.