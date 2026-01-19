Лейбл Nova Music объявил о разрыве сотрудничества с певицей Кажанна (настоящее имя Анна Макиенко) после серии публичных заявлений, возникших на фоне Нацотбора на Евровидение 2026.

Скандал начался после выхода песен финалистов конкурса. Напомним, что основательницей лейбла Nova Music является певица Jerry Heil. Факты ICTV собрали все детали этой истории.

С чего начался конфликт

Публичное обострение ситуации началось с пародийного видео, которое Кажанна опубликовала в соцсетях. В ролике певица иронично обыграла религиозную тематику конкурсной песни Jerry Heil – Catharticus (Prayer), использовав мотивы собственного хита Boy.

– Как должна была звучать моя песня, чтобы пройти в финал Нацотбора, – подписала видео певица.

Ролик вызвал волну критики со стороны фанатского сообщества Jerry Heil. На фоне хейта Кажанна сделала несколько постов в Threads, которые впоследствии удалила. В них, в частности, речь шла о лицемерии в музыкальной индустрии.

Вскоре певица заявила, что больше не хочет вести публичную деятельность и писать музыку, и обвинила лейбл Nova Music в моральном давлении.

Вместе с тем в сети Кажанна получила немало комментариев со словами поддержки, поэтому решила разъяснить ситуацию и раскрыла детали сотрудничества с лейблом, назвав контракт «рабским».

– Я хочу, чтобы меня наконец отпустили из этого рабского контракта, как и было договорено, но не шантажировали зарплатой или роялти, чтобы я подписала новое соглашение с условиями, которые меня не устраивают, как это происходит сейчас (параллельно заставляя дальше снимать рекламу и т. д.), или навешивали космические долги, которые они не могут подтвердить, – заявила артистка.

Певица также заявила о финансовых трудностях и жизни в кредитных лимитах, несмотря на популярность и высокие просмотры.

Артистка подчеркнула, что ее цель – не высмеять продюсера и ее творчество, а изменить подходы в индустрии, чтобы новые лейблы не повторяли старые схемы шоубизнеса 90-х.

Позиция Jerry Heil и решение лейбла

Финалистка Нацотбора на Евровидение 2026 Jerry Heil отвергла обвинения в рабских условиях и подчеркнула, что лейбл не вмешивался в творчество Кажанны, не ограничивал ее свободу и не запрещал участие в Нацотборе.

По ее словам, все авторские права на музыку принадлежат самой артистке, а утверждения об их присвоении не соответствуют действительности. Jerry Heil также заявила, что была готова снять свою кандидатуру с Нацотбора, чтобы поддержать Кажанну.

Певица добавила, что не была в курсе масштаба проблемы, поскольку Кажанна якобы скрывала от нее свои публикации в соцсетях.

– Я не знаю, какой лейбл мог так накрутить Аню. Потому что знаю, что когда лейбл хантит, он будет страшно катить бочку на тот лейбл, на котором находится артист сейчас. Если Аня пришла к таким выводам сама – это очень печально. Кто знает мою историю хотя бы начиная где-то с 2017 года, знает, что я прошла путь непростой и никогда бы не поступила так с любым артистом, а тем более с девушкой, которой мы взялись помочь, – написала Jerry Heil в своем Telegram.

После волны взаимных публичных заявлений Nova Music официально объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Кажанной. В лейбле также публично раскрыли условия контракта.

Согласно официальной позиции, сотрудничество, которое длилось с октября 2023 года, предусматривало распределение чистой прибыли: 70% получал лейбл, а 30% – артистка. При этом все расходы на создание альбомов, клипов и рекламу полностью покрывала компания.

Представители лейбла отметили, что осенью 2025 года предлагали Кажанной более выгодную модель распределения доходов 50 на 50, однако она отказалась. Также в Nova Music подчеркнули, что проект до сих пор не вышел на самоокупаемость, но никаких компенсаций за инвестиции от певицы не требуют.

Все финансовые отчеты, по утверждению лейбла, артистке продемонстрировали, хотя Кажанна настаивает на том, что так и не видела документы. Дальнейшее урегулирование конфликта лейбл планирует проводить в юридической плоскости.

Фото: Jerry Heil, Кажанна

