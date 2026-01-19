Лейбл Nova Music оголосив про розрив співпраці зі співачкою Кажанна (справжнє імʼя Ганна Макієнко) після серії публічних заяв, що виникли на тлі Нацвідбору на Євробачення 2026.

Скандал почався після виходу пісень фіналістів конкурсу. Нагадаємо, що засновницею лейблу Nova Music є співачка Jerry Heil. Факти ICTV зібрали всі деталі цієї історії.

З чого почався конфлікт

Публічне загострення ситуації почалося з пародійного відео, яке Кажанна опублікувала в соцмережах. У ролику співачка іронічно обіграла релігійну тематику конкурсної пісні Jerry Heil – Catharticus (Prayer), використавши мотиви власного хіта Boy.

– Як мала звучати моя пісня, щоби пройти у фінал Нацвідбору, – підписала відео співачка.

Ролик спричинив хвилю критики з боку фанатської спільноти Jerry Heil. На тлі хейту Кажанна зробила кілька дописів у Threads, які згодом видалила. У них, зокрема, йшлося про лицемірство у музичній індустрії.

Невдовзі співачка заявила, що більше не хоче вести публічну діяльність і писати музику та звинуватила лейбл Nova Music у моральному тиску.

Разом із тим у мережі Кажанна отримала чимало коментарів зі словами підтримки, тому вирішила розʼяснити ситуацію та розкрила деталі співпраці з лейблом, назвавши контракт “рабським”.

– Я хочу, щоб мене нарешті відпустили з цього рабського контракту, як і було домовлено, але не шантажували зарплатою чи роялті, щоб я підписала нову угоду з умовами, що мене не влаштовують, як це відбувається зараз (паралельно змушуючи далі знімати рекламу і т. д.), чи навішували космічні борги, які вони не можуть підтвердити, – заявила артистка.

Співачка також заявила про фінансові труднощі й життя в кредитних лімітах, попри популярність і високі перегляди.

Артистка підкреслила, що її мета – не висміяти продюсерку та її творчість, а змінити підходи в індустрії, щоб нові лейбли не повторювали старі схеми шоубізнесу 90-х.

Позиція Jerry Heil і рішення лейблу

Фіналістка Нацвідбору на Євробачення 2026 Jerry Heil відкинула звинувачення в рабських умовах і наголосила, що лейбл не втручався у творчість Кажанни, не обмежував її свободу та не забороняв участь у Нацвідборі.

За її словами, всі авторські права на музику належать самій артистці, а твердження про їхнє привласнення не відповідають дійсності. Jerry Heil також заявила, що була готова зняти власну кандидатуру з Нацвідбору, щоб підтримати Кажанну.

Співачка додала, що була не в курсі масштабу проблеми, оскільки Кажанна нібито приховувала від неї свої публікації у соцмережах.

– Я не знаю, який лейбл міг так накрутити Аню. Бо знаю, що коли лейбл хантить, він буде страшно котити бочку на той лейбл, на якому знаходиться артист зараз. Якщо Аня дійшла до таких висновків сама – це дуже сумно. Хто знає мою історію хоча б починаючи десь з 2017 року, знає, що я пройшла шлях непростий і ніколи б не вчинила так з будь-яким артистом, а тим більше з дівчиною, якій ми взялися допомогти, – написала Jerry Heil у своєму Telegram.

Після хвилі взаємних публічних заяв Nova Music офіційно оголосив про дострокове припинення співпраці з Кажанною. У лейблі також публічно розкрили умови контракту.

Згідно з офіційною позицією, співпраця, що тривала з жовтня 2023 року, передбачала розподіл чистого прибутку: 70% отримував лейбл, а 30% – артистка. При цьому всі витрати на створення альбомів, кліпів та рекламу повністю покривала компанія.

Представники лейблу зазначили, що восени 2025 року пропонували Кажанні вигіднішу модель розподілу доходів 50 на 50, проте вона відмовилася. Також у Nova Music наголосили, що проєкт досі не вийшов на самоокупність, але жодних компенсацій за інвестиції від співачки не вимагають.

Усі фінансові звіти, за твердженням лейблу, артистці продемонстрували, хоча Кажанна наполягає на тому, що так і не бачила документи. Подальше врегулювання конфлікту лейбл планує проводити у юридичній площині.

Фото: Jerry Heil, Кажанна

