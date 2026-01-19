Фанаты Вестероса дождались новой главы любимой фэнтезийной саги.

Телеканал HBO и стриминговый сервис HBO Max представили первую серию приквела Рыцарь семи королевств (A Knight of the Seven Kingdoms).

Новинка уже успела получить положительные отзывы критиков и зрителей.

Сериал Рыцарь семи королевств – сюжет

События разворачиваются примерно за 90-100 лет до начала оригинальной саги Игра престолов и через 80 лет после сюжета Дома дракона.

В центре истории не масштабные войны за престол или полеты на драконах, а личное путешествие неуклюжего, но благородного рыцаря-бродяги Дункана Высокого (Данка).

Вместе с ним путешествует его юный и остроязычный оруженосец Эг. Зрители, знакомые с книгами Джорджа Мартина, знают секрет мальчика: за прозвищем Эг скрывается будущий король Эйгон V Таргариен.

Первый эпизод начинается с грустной ноты — смерти наставника Данка, старого рыцаря Арлана из Пенитари. Главный герой решает занять его место на рыцарском турнире, чтобы доказать свое достоинство, несмотря на отсутствие денег и знатного происхождения.

Реализм, юмор и первые оценки

В отличие от предыдущих проектов вселенной, Рыцарь семи королевств имеет более приземленный и местами юмористический тон.

Шоураннер Айра Паркер отметил, что хотел показать историю обычного парня, который пытается пробиться в большой мир, где он чувствует себя никем.

Зрители уже успели оценить такой подход — на агрегаторе Rotten Tomatoes первая серия получила 87% “свежести”.

Критики отмечают химию между актерами Питером Клаффи (Данк) и Декстером Солом Анселлом (Эг).

Когда ждать новые серии

Первый сезон состоит из шести эпизодов, каждый из которых длится менее часа. Серии будут выходить еженедельно, а финал сезона запланирован на утро 24 февраля по европейскому времени.

HBO настолько уверены в успехе, что уже официально продлили сериал Рыцарь семи королевств на второй сезон, премьера которого должна состояться в 2027 году.

Более того, Джордж Мартин планирует написать еще более десяти новелл о приключениях Данка и Эга, так что у создателей сериала достаточно материала для продолжения истории на много лет вперед.

Источник : Variety

