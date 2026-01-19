Фанати Вестероса дочекалися нової глави улюбленої фентезійної саги.

Телеканал HBO та стрімінговий сервіс HBO Max презентували першу серію приквелу Лицар сімох королівств (A Knight of the Seven Kingdoms).

Новинка вже встигла отримати схвальні відгуки критиків та глядачів.

Зараз дивляться

Серіал Лицар сімох королівств – сюжет

Події розгортаються приблизно за 90-100 років до початку оригінальної саги Гра престолів та через 80 років після сюжету Дому дракона.

У центрі історії не масштабні війни за престол чи польоти на драконах, а особиста подорож незграбного, але благородного лицаря-бродяги Дункана Високого (Данка).

Разом із ним мандрує його юний і гострий на язик зброєносець Еґ. Глядачі, які знайомі з книгами Джорджа Мартіна, знають секрет хлопчика: за прізвиськом Еґ ховається майбутній король Ейгон V Таргарієн.

Перший епізод починається з сумної ноти – смерті наставника Данка, старого лицаря Арлана з Пенітарі. Головний герой вирішує посісти його місце на лицарському турнірі, щоб довести свою гідність, попри відсутність грошей та знатного походження.

Реалізм, гумор та перші оцінки

На відміну від попередніх проєктів всесвіту, Лицар сімох королівств має більш приземлений та подекуди гумористичний тон.

Шоураннер Айра Паркер зазначив, що хотів показати історію звичайного хлопця, який намагається пробитися у великий світ, де він почувається ніким.

Глядачі вже встигли оцінити такий підхід – на агрегаторі Rotten Tomatoes перша серія отримала 87% “свіжості”.

Критики відзначають хімію між акторами Пітером Клаффі (Данк) та Декстером Солом Анселлом (Еґ).

Коли чекати на нові серії

Перший сезон складається з шести епізодів, кожен з яких триває менше ніж годину. Серії виходитимуть щотижня, а фінал сезону запланований на ранок 24 лютого за європейським часом.

HBO настільки впевнені в успіху, що вже офіційно продовжили серіал Лицар сімох королівств на другий сезон, прем’єра якого має відбутися у 2027 році.

Ба більше, Джордж Мартін має плани на ще понад десять новел про пригоди Данка та Еґа, тож у творців серіалу достатньо матеріалу для продовження історії на багато років уперед.

Джерело : Variety

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.