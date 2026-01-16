Звезда сериала Игра престолов Эмилия Кларк оказалась в центре скандала из-за участия в шпионском сериале Пони (Ponies), события которого разворачиваются в Москве.

Актриса сыграла сотрудницу посольства США, которая говорит на русском языке. Это сильно возмутило украинцев и вызвало острую реакцию в соцсетях.

Эмилия Кларк заговорила на русском в сериале Пони

События сериала разворачиваются в Москве в 1977 году в период Холодной войны. Героиня Кларк вместе с коллегой работает секретаршей в американском посольстве. Так продолжается до тех пор, пока их мужья не погибают при загадочных обстоятельствах в СССР, и обе женщины не становятся агентами ЦРУ.

Би (Эмилия Кларк) — образованная русскоязычная дочь советских иммигрантов. Ее напарница Твила (Хейли Лу Ричардсон) — девушка из маленького городка, резкая и бесстрашная. Вместе они работают над раскрытием большого заговора времен Холодной войны и разгадывают тайну, которая сделала их вдовами.

Скандал разгорелся после того, как в соцсети X опубликовали фрагмент сериала, где героиня Кларк ругается на русском языке.

В комментариях украинцы раскритиковали создателей ленты, которые “отбеливают” и популяризируют российский образ и культуру на фоне кровавой войны, которую РФ развязала против нашего государства. Пользователи сети подчеркнули, что Россия — это страна-террорист, которая ежедневно продолжает убивать и разрушать.

Это так больно. Она была моей королевой как актриса, как человек. Я не могу.

Это не только выглядит как карикатура, но и разочаровывает. Удивляюсь, почему вдруг стало мейнстримом “везде вставлять российскую тематику”. Это заставляет задуматься, кто вам платит. Россияне продолжают убивать и разрушать. Россия — государство-террорист.

Что это, черт возьми, такое? Когда же Голливуд перестанет прославлять геноцидных захватчиков? Они буквально убивают своих соседей прямо сейчас.

Еще один фильм, прославляющий русскую культуру, спасибо Голливуду.

Не удивляйтесь в будущем, почему Россия уничтожит половину мира, если вы сейчас терпите все ее преступления. Это отвратительно. Моих людей и близких убивают, чтобы вы могли снимать посредственные фильмы в стране, которая ведет войны и совершает геноцид.

Эмилия Кларк, которая говорит по-русски и снимается в сериале, популяризирующем русскую культуру, – этого не было в моих планах на 2026 год.

Хотите снять фильм о России? Расскажите о ее военных преступлениях в Мариуполе.

Большинство иностранцев не имеют представления о том, что такое Россия и что такое так называемый русский язык. Они не знают и им все равно, — пишут в комментариях.

Новый взгляд на «PONIES» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон в главных ролях. Премьера 15 января на Peacock. pic.twitter.com/G1Nvav096R — Новости кино (@FilmUpdates) 12 января 2026 г.

Премьера сериала Пони состоялась 15 января 2026 года на американском стриминговом сервисе Peacock.

Он насчитывает восемь эпизодов и был создан Сюзанной Фогель и Дэвидом Айзерсоном. Съемки проходили в Будапеште, где создатели воссоздали атмосферу советской Москвы.

