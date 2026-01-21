В среду, 21 января, принц Гарри выступил в Высоком суде Лондона в качестве свидетеля по делу против издательства Associated Newspapers, которому принадлежат издания Daily Mail и Mail on Sunday.

Это последний активный иск принца Гарри против британских СМИ, который стал кульминацией его многолетней борьбы с прессой из-за незаконного сбора информации.

Принц Гарри дал показания в суде

Герцог Сассекский появился в суде в черном костюме и галстуке в цветах полка, в котором он служил. Несмотря на напряженность процесса, он выглядел расслабленным и коротко улыбнулся фотографам.

Его показания начались на день раньше, чем планировалось, поскольку адвокаты издательства завершили свою вступительную речь раньше.

Во время заседания защитник таблоидов Энтони Уайт отметил, что в свое время принц не подавал жалоб на спорные статьи.

На это Гарри ответил, что королевская семья и Букингемский дворец не позволяли ему сделать это из-за негласного правила – никогда не жаловаться и ничего не объяснять. Он подчеркнул, что ему просто запрещали открыто выражать претензии.

Дело против таблоидов – что известно

Принц Гарри является одним из семи истцов, среди которых также фигурируют музыкант Элтон Джон, актриса Элизабет Херли и экс-жена Джуда Лоу Сэйди Фрост.

Они обвиняют издательство в использовании незаконных методов слежки и сбора данных. Иск Гарри касается 14 статей, опубликованных в период с 2001 по 2013 год.

Значительная часть материалов посвящена его отношениям с бывшей девушкой Челси Дэйви. Принц утверждает, что такая детализация частной жизни могла быть получена только незаконным путем. Это, по его словам, серьезно осложнило их отношения, которые в итоге закончились.

Судебное разбирательство продлится девять недель, а его стоимость, по предварительным оценкам, может превысить $50 млн.

Для самого принца Гарри последствия действий таблоидов оказались не только финансовыми, но и психологическими. В своих показаниях он подчеркнул, что из-за постоянной слежки испытывал постоянную паранойю, начал чувствовать тотальное недоверие к окружению и в итоге оказался в изоляции.

Позиция издательства и предыдущие победы принца Гарри

Издательство Associated Newspapers категорически отрицает все обвинения. Юристы компании утверждают, что информацию получали исключительно законным путем – от официальных представителей, фрилансеров и даже людей из близкого окружения принца.

Адвокат принца Гарри Дэвид Шерборн подчеркнул, что для герцога это дело – не вопрос денег, а попытка раскрыть правду. По его словам, Гарри стал жертвой длительной кампании атак со стороны газетчиков за то, что осмелился выступить против них.

Напомним, принц Гарри уже имеет опыт успешных судебных баталий. В январе 2025 года он достиг мирового соглашения с издателем газеты The Sun, получив значительную сумму компенсации.

Также издание официально извинилось перед ним за взлом телефонов и вмешательство в частную жизнь его матери, принцессы Дианы.

Источник : People

