У середу, 21 січня, принц Гаррі виступив у Високому суді Лондона як свідок у справі проти видавництва Associated Newspapers, якому належать видання Daily Mail та Mail on Sunday.

Це останній активний позов принца Гаррі проти британських медіа, який став кульмінацією його багаторічної боротьби з пресою через незаконне збирання інформації.

Принц Гаррі дав свідчення в суді

Герцог Сассекський з’явився в суді у чорному костюмі та краватці у кольорах полку, у якому він служив. Попри напруженість процесу, він мав розслаблений вигляд і коротко всміхнувся фотографам.

Його свідчення почалися на день раніше, ніж планувалося, оскільки адвокати видавництва завершили свою вступну промову швидше.

Під час засідання захисник таблоїдів Ентоні Вайт зазначив, що свого часу принц не подавав скарг на спірні статті.

На це Гаррі відповів, що королівська родина та Букінгемський палац не дозволяла йому зробити це через негласне правило – ніколи не скаржитися і нічого не пояснювати. Він підкреслив, що йому просто забороняли відкрито висловлювати претензії.

Справа проти таблоїдів – що відомо

Принц Гаррі є одним із семи позивачів, серед яких також фігурують музикант Елтон Джон, акторка Елізабет Герлі та ексдружина Джуда Лоу Сейді Фрост.

Вони звинувачують видавництво у використанні незаконних методів стеження та збору даних. Позов Гаррі стосується 14 статей, опублікованих у період з 2001 до 2013 року.

Значна частина матеріалів присвячена його стосункам з колишньою дівчиною Челсі Дейві. Принц стверджує, що така деталізація приватного життя могла бути отримана лише незаконним шляхом. Це, за його словами, серйозно ускладнило їхні стосунки, які врешті завершилися.

Судовий розгляд триватиме дев’ять тижнів, а його вартість, за попередніми оцінками, може перевищити $50 млн.

Для самого принца Гаррі наслідки дій таблоїдів виявилися не лише фінансовими, а й психологічними. У своїх свідченнях він наголосив, що через постійне стеження відчував постійну параною, почав відчувати тотальну недовіру до оточення та врешті опинився в ізоляції.

Позиція видавництва та попередні перемоги принца Гаррі

Видавництво Associated Newspapers категорично заперечує всі звинувачення. Юристи компанії стверджують, що інформацію отримували виключно законним шляхом – від офіційних представників, фрілансерів та навіть людей із близького оточення принца.

Адвокат принца Гаррі Девід Шерборн наголосив, що для герцога ця справа – не питання грошей, а спроба розкрити правду. За його словами, Гаррі став жертвою тривалої кампанії атак з боку газетярів за те, що наважився виступити проти них.

Нагадаємо, принц Гаррі вже має досвід успішних судових битв. У січні 2025 року він досяг мирової угоди з видавцем газети The Sun, отримавши значну суму компенсації.

Також видання офіційно перепросило у нього за злам телефонів та втручання у приватне життя його матері, принцеси Діани.

