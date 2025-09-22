Принц Гарри не вернется к королевским обязанностям: дворец опроверг слухи
- Принц Гарри не сможет вернуться к королевским обязанностям в "полуофициальном" формате.
- Во дворце резко отреагировали на заявления о его возможном участии в мероприятиях с Уильямом.
- Представители Гарри утверждают, что он будет приезжать только для благотворительных инициатив.
Принц Гарри, после ухода от выполнения королевских обязанностей, не сможет вернуться к ним в частичном формате.
Слухи о том, что он мог бы разделить нагрузку со своим старшим братом, принцем Уильямом, представители короны назвали безосновательными.
Принц Гарри и королевские обязанности
После недавней встречи Гарри с венценосным отцом, в британских СМИ заговорили о «потеплении» в отношениях и первом шаге к возвращению герцога Сассекского в королевский круг. Также сообщалось, что он планирует приезжать в Великобританию несколько раз в год и даже участвовать в публичных мероприятиях вместе с монархом.
Во дворце эти разговоры восприняли с иронией. Один из придворных отпустил комментарий о том, что “кто-то явно перепутал чай с пирожным с Версальским договором”. Источники в Букингемском дворце также предупредили, что подобные заявления со стороны команды Гарри подрывают доверие и только вредят процессу примирения.
Инсайдеры отмечают, что сила монархии сегодня – в партнерстве короля Чарльза и принца Уильяма. В качестве примера называют недавний государственный визит президента США Дональда Трампа, когда король, королева и супруги Уэльские участвовали в ряде совместных мероприятий. Это расценили как дипломатическую победу и демонстрацию «мягкой силы» Великобритании.
– Король – человек, который умеет прощать, но он абсолютно четко следует решению покойной королевы Елизаветы: в семье не может быть “полуофициальных” членов», – резюмировали во дворце.
Несмотря на слухи, другие приближенные к принцу Гарри источники утверждают, что он не планирует возвращаться к работе на королевскую семью.
Представитель герцога Сассекского заявил, что “вопрос давно закрыт”, и герцог “счастлив жить в Калифорнии”, посещая Великобританию только для благотворительности.
– Фокус должен быть на его отце, – добавил инсайдер, намекая на желание Гарри проводить больше времени с Чарльзом во время лечения рака у монарха.