Американская поп-звезда Тейлор Свифт официально стала самой молодой женщиной в истории, включенной в престижный Зал славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame).

Певица попала в класс лауреатов 2026 года после чрезвычайно успешного периода в карьере. В частности, в октябре прошлого года она побила собственный рекорд продаж с новым альбомом The Life of a Showgirl.

Только за первые три дня в Великобритании было продано 304 тыс. копий, что стало лучшим стартом 2025 года.

Кто еще попал в список избранных 2026 года

Вместе с Тейлор Свифт в этом году в Зал славы вошли еще восемь выдающихся музыкантов и авторов. Среди них:

Аланис Мориссетт — канадско-американская исполнительница и автор песен;

Уолтер Афанасьефф — известный своим многолетним сотрудничеством с Мэрайей Кэри;

Кристофер Tricky Стюарт — автор хитов Бейонсе Single Ladies и Break My Soul;

Пол Стэнли и Джин Симмонс — основатели легендарной рок-группы Kiss;

Кенни Логгинс — автор и исполнитель песни Footloose;

Терри Бриттен и Грэм Лайл — авторы культового хита Тины Тёрнер What’s Love Got To Do With It.

Председатель Зала славы и лидер группы Chic Нил Роджерс отметил, что состав участников этого года не только демонстрирует культовые песни, но и объединяет различные музыкальные жанры. По его словам, эти авторы изменили жизнь миллиардов слушателей по всему миру.

Путь к признанию и борьба за свою музыку

Тейлор Свифт считается одной из самых коммерчески успешных артисток всех времен. В ее творческом багаже — 12 студийных альбомов и четыре перезаписанные версии (Taylor’s Versions).

Последние появились после длительной и публичной борьбы за права на ее раннее творчество. В прошлом году певица наконец смогла выкупить права на свои первые шесть альбомов.

Зал славы авторов песен, основанный в 1969 году, является крайне эксклюзивной организацией. За более чем 50 лет существования в него пригласили менее 500 человек. Официальное приветствие новых участников состоится во время частной церемонии в Нью-Йорке позже в этом году.

Напомним, что Тейлор Свифт также является первой исполнительницей, которая четыре раза получила премию Грэмми в самой престижной номинации Альбом года.

Источник : BBC

