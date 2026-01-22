Тейлор Свифт вошла в Зал славы авторов песен и установила новый рекорд
- Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной, включенной в Зал славы авторов песен.
- Певица вошла в класс лауреатов 2026 года вместе с еще восемью соавторами песен.
- За более чем 50 лет существования в список лауреатов пригласили менее 500 человек.
Американская поп-звезда Тейлор Свифт официально стала самой молодой женщиной в истории, включенной в престижный Зал славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame).
Певица попала в класс лауреатов 2026 года после чрезвычайно успешного периода в карьере. В частности, в октябре прошлого года она побила собственный рекорд продаж с новым альбомом The Life of a Showgirl.
Только за первые три дня в Великобритании было продано 304 тыс. копий, что стало лучшим стартом 2025 года.
Кто еще попал в список избранных 2026 года
Вместе с Тейлор Свифт в этом году в Зал славы вошли еще восемь выдающихся музыкантов и авторов. Среди них:
- Аланис Мориссетт — канадско-американская исполнительница и автор песен;
- Уолтер Афанасьефф — известный своим многолетним сотрудничеством с Мэрайей Кэри;
- Кристофер Tricky Стюарт — автор хитов Бейонсе Single Ladies и Break My Soul;
- Пол Стэнли и Джин Симмонс — основатели легендарной рок-группы Kiss;
- Кенни Логгинс — автор и исполнитель песни Footloose;
- Терри Бриттен и Грэм Лайл — авторы культового хита Тины Тёрнер What’s Love Got To Do With It.
Председатель Зала славы и лидер группы Chic Нил Роджерс отметил, что состав участников этого года не только демонстрирует культовые песни, но и объединяет различные музыкальные жанры. По его словам, эти авторы изменили жизнь миллиардов слушателей по всему миру.
Путь к признанию и борьба за свою музыку
Тейлор Свифт считается одной из самых коммерчески успешных артисток всех времен. В ее творческом багаже — 12 студийных альбомов и четыре перезаписанные версии (Taylor’s Versions).
Последние появились после длительной и публичной борьбы за права на ее раннее творчество. В прошлом году певица наконец смогла выкупить права на свои первые шесть альбомов.
Зал славы авторов песен, основанный в 1969 году, является крайне эксклюзивной организацией. За более чем 50 лет существования в него пригласили менее 500 человек. Официальное приветствие новых участников состоится во время частной церемонии в Нью-Йорке позже в этом году.
Напомним, что Тейлор Свифт также является первой исполнительницей, которая четыре раза получила премию Грэмми в самой престижной номинации Альбом года.