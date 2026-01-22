Американська попзірка Тейлор Свіфт офіційно стала наймолодшою жінкою в історії, яку включили до престижної Зали слави авторів пісень (Songwriters Hall of Fame).

Співачка потрапила до класу лауреатів 2026 року після надзвичайно успішного періоду у кар’єрі. Зокрема, минулого жовтня вона побила власний рекорд продажів із новим альбомом The Life of a Showgirl.

Лише за перші три дні у Великій Британії було продано 304 тис. копій, що стало найкращим стартом 2025 року.

Хто ще потрапив до списку обраних 2026 року

Разом із Тейлор Свіфт цього року до Зали слави приєдналися ще вісім видатних музикантів та авторів. Серед них:

Аланіс Моріссетт — канадсько-американська виконавиця та авторка пісень;

Волтер Афанасьєфф — відомий своєю багаторічною співпрацею з Мераєю Кері;

Крістофер Tricky Стюарт — автор хітів Бейонсе Single Ladies та Break My Soul;

Пол Стенлі та Джин Сіммонс — засновники легендарного рок-гурту Kiss;

Кенні Логгінс — автор та виконавець пісні Footloose;

Террі Бріттен та Грем Лайл — автори культового хіта Тіни Тернер What’s Love Got To Do With It.

Голова Зали слави та лідер гурту Chic Ніл Роджерс зазначив, що цьогорічний склад учасників не лише демонструє культові пісні, а й об’єднує різні музичні жанри. За його словами, ці автори змінили життя мільярдів слухачів по всьому світу.

Шлях до визнання та боротьба за власну музику

Тейлор Свіфт вважається однією з найбільш комерційно успішних артисток усіх часів. У її доробку — 12 студійних альбомів та чотири перезаписані версії (Taylor’s Versions).

Останні з’явилися після тривалої та публічної боротьби за права на її ранню творчість. Минулого року співачка нарешті змогла викупити права на свої перші шість альбомів.

Зала слави авторів пісень, заснована у 1969 році, є вкрай ексклюзивною організацією. За понад 50 років існування до неї запросили менше ніж 500 осіб. Офіційне привітання нових учасників відбудеться під час приватної церемонії в Нью-Йорку пізніше цього року.

Нагадаємо, що Тейлор Свіфт також є першою виконавицею, яка чотири рази здобула премію Греммі в найпрестижнішій номінації Альбом року.

Джерело : BBC

