Ужин на крыше: Сумская показала, как с соседями спасается во время блэкаута
Актриса Ольга Сумская показала, как вместе с мужем Виталием Борисюком и соседями спасается во время отключений света в Киеве. Они приготовили ужин прямо на крыше дома.
Сумская о жизни во время блэкаута
На личной странице в Instagram актриса опубликовала видео, на котором показалась на крыше дома на фоне ночного Киева. Сумская сообщила, что в квартире на тот момент не было ни света, ни воды, поэтому готовить дома было невозможно.
Супруги вместе с соседями не растерялись и вынесли мангал на крышу. Там они пожарили крылышки и спели песни, поддерживая друг друга в этот тяжелый период. Ольга подчеркнула, что “несокрушимые украинцы готовы к любым испытаниям”.
— С Днем объятий, друзья! Сегодня у нас крылышки на крыше! Без света, без воды, но ужин будет, когда есть родные соседи! Дай Бог нам сил пережить эти испытания! — подписала видео Сумская.
Отметим, что сегодня, 22 января, в ряде областей Украины введены аварийные отключения света. Сложная ситуация в энергосистеме обусловлена последствиями российских обстрелов.