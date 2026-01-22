Актриса Ольга Сумская показала, как вместе с мужем Виталием Борисюком и соседями спасается во время отключений света в Киеве. Они приготовили ужин прямо на крыше дома.

Сумская о жизни во время блэкаута

На личной странице в Instagram актриса опубликовала видео, на котором показалась на крыше дома на фоне ночного Киева. Сумская сообщила, что в квартире на тот момент не было ни света, ни воды, поэтому готовить дома было невозможно.

Супруги вместе с соседями не растерялись и вынесли мангал на крышу. Там они пожарили крылышки и спели песни, поддерживая друг друга в этот тяжелый период. Ольга подчеркнула, что “несокрушимые украинцы готовы к любым испытаниям”.

— С Днем объятий, друзья! Сегодня у нас крылышки на крыше! Без света, без воды, но ужин будет, когда есть родные соседи! Дай Бог нам сил пережить эти испытания! — подписала видео Сумская.

Отметим, что сегодня, 22 января, в ряде областей Украины введены аварийные отключения света. Сложная ситуация в энергосистеме обусловлена последствиями российских обстрелов.

