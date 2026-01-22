Акторка Ольга Сумська показала, як разом із чоловіком Віталієм Борисюком та сусідами рятується під час відключень світла у Києві. Вони приготували вечерю просто на даху будинку.

Сумська про життя під час блекауту

На особистій сторінці в Instagram акторка опублікувала відео, на якому показалася на даху будинку на тлі нічного Києва. Сумська повідомила, що в квартирі на той момент не було ні світла, ні води, тож готувати вдома було неможливо.

Подружжя разом із сусідами не розгубилося й винесло мангал на дах. Там вони посмажили крильця й поспівали пісні, підтримуючи одне одного в цей тяжкий період. Ольга наголосила, що “незламні українці готові до будь-яких випробувань”.

– З Днем обіймів, друзі! Сьогодні у нас крильця на даху! Без світла, без води, але вечеря буде, коли є рідні сусіди! Дай Боже нам сил пережити ці випробування! – підписала відео Сумська.

Зазначимо, що сьогодні, 22 січня, у низці областей України запроваджено аварійні відключення світла. Складна ситуація в енергосистемі зумовлена наслідками російських обстрілів.

