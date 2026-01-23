Финал Нацотбора на Евровидение 2026, запланированный на 7 февраля, проведут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.

Для Мирошниченко Нацотбор – хорошо знакомый формат, тогда как Никитюк впервые попробует себя в роли ведущей этого шоу.

Ведущие Нацотбора 2026 – что известно

Финал Нацотбора 2026 начнется с предшоу с Анной Тульевой – ведущей видеоблогов Евровидения Украина. Она же присоединится и к основному эфиру – будет работать в зоне еврофанов и общаться с поклонниками конкурса.

Ведущими главного действа станут неизменный голос Евровидения Тимур Мирошниченко и звезда Нового канала Леся Никитюк. Они будут работать как в паре, так и отдельно в разных зонах локации.

Для Никитюк это станет первым опытом в качестве ведущей Нацотбора, однако она заверила, что всегда следила за ходом национального этапа конкурса.

– Уже много лет я не пропускаю Нацотбор и международное Евровидение, всегда записываю в блокнот свой топ-5 песен, правда никогда не угадываю победителя, но неутомимо верю, что я все же разбираюсь в музыке. Еще раз хочу подчеркнуть, что для меня это не просто шоу, которое я собираюсь провести, – Евровидение это то, чем я действительно интересуюсь уже много лет, – отметила Леся.

Как будут выбирать победителя Нацотбора 2026

Представителя или представительницу Украины на Евровидение будут выбирать жюри и зрители в формате 50 на 50.

Финал стартует с предшоу в 18:00. Посмотреть трансляцию можно на телеканале Суспільне Культура, на YouTube-канале Евровидение Украина, на сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине.

Зрительское голосование будет проходить в приложении Дія и с помощью СМС.

По результатам жеребьевки участники финала Нацотбора 2026 будут выходить на сцену в следующей последовательности:

Valeriya Force — Open Our Hearts Molodi — Legends Monokate — ТYТ The Elliens — Crawling Whispers Laud — Lightkeeper Lelѐka — Ridnym Mr. Vel — Do or Done Khayat — Герци Jerry Heil — Catharticus (Prayer) ЩукаРиба — Моя земля

Национальный отбор является частью подготовки к проведению юбилейного Евровидения, которое в 2026 году будет принимать Вена. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а грандфинал — на 16 мая 2026 года.

Источник : Суспільне

