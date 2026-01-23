Леся Никитюк дебютирует в роли ведущей Нацотбора на Евровидение 2026
- Для Тимура Мирошниченко Нацотбор – привычный формат.
- Для Леси Никитюк это первый опыт ведения Нацотбора.
- Предшоу будет вести Анна Тулева, она же будет работать в зоне еврофанов.
Финал Нацотбора на Евровидение 2026, запланированный на 7 февраля, проведут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.
Для Мирошниченко Нацотбор – хорошо знакомый формат, тогда как Никитюк впервые попробует себя в роли ведущей этого шоу.
Ведущие Нацотбора 2026 – что известно
Финал Нацотбора 2026 начнется с предшоу с Анной Тульевой – ведущей видеоблогов Евровидения Украина. Она же присоединится и к основному эфиру – будет работать в зоне еврофанов и общаться с поклонниками конкурса.
Ведущими главного действа станут неизменный голос Евровидения Тимур Мирошниченко и звезда Нового канала Леся Никитюк. Они будут работать как в паре, так и отдельно в разных зонах локации.
Для Никитюк это станет первым опытом в качестве ведущей Нацотбора, однако она заверила, что всегда следила за ходом национального этапа конкурса.
– Уже много лет я не пропускаю Нацотбор и международное Евровидение, всегда записываю в блокнот свой топ-5 песен, правда никогда не угадываю победителя, но неутомимо верю, что я все же разбираюсь в музыке. Еще раз хочу подчеркнуть, что для меня это не просто шоу, которое я собираюсь провести, – Евровидение это то, чем я действительно интересуюсь уже много лет, – отметила Леся.
Как будут выбирать победителя Нацотбора 2026
Представителя или представительницу Украины на Евровидение будут выбирать жюри и зрители в формате 50 на 50.
Финал стартует с предшоу в 18:00. Посмотреть трансляцию можно на телеканале Суспільне Культура, на YouTube-канале Евровидение Украина, на сайтах Суспільне Культура и Евровидение в Украине.
Зрительское голосование будет проходить в приложении Дія и с помощью СМС.
По результатам жеребьевки участники финала Нацотбора 2026 будут выходить на сцену в следующей последовательности:
- Valeriya Force — Open Our Hearts
- Molodi — Legends
- Monokate — ТYТ
- The Elliens — Crawling Whispers
- Laud — Lightkeeper
- Lelѐka — Ridnym
- Mr. Vel — Do or Done
- Khayat — Герци
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
- ЩукаРиба — Моя земля
Национальный отбор является частью подготовки к проведению юбилейного Евровидения, которое в 2026 году будет принимать Вена. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а грандфинал — на 16 мая 2026 года.