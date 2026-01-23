Фінал Нацвідбору на Євробачення 2026, запланований на 7 лютого, проведуть Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк.

Для Мірошниченка Нацвідбір – добре знайомий формат, тоді як Нікітюк уперше спробує себе в ролі ведучої цього шоу.

Ведучі Нацвідбору 2026 – що відомо

Фінал Нацвідбору 2026 розпочнеться з передшоу із Анною Тульєвою – ведучою відеоблогів Євробачення Україна. Вона ж долучиться й до основного ефіру – працюватиме в зоні єврофанів та спілкуватиметься з прихильниками конкурсу.

Ведучими головного дійства стануть незмінний голос Євробачення Тімур Мірошниченко та зірка Нового каналу Леся Нікітюк. Вони працюватимуть як у парі, так і окремо у різних зонах локації.

Для Нікітюк – це стане першим досвідом як ведучої Нацвідбору, проте вона запевнила, що завжди слідкувала за перебігом національного етапу конкурсу.

– Вже багато років я не пропускаю Нацвідбір та міжнародне Євробачення, завжди записую в блокнот свій топ-5 пісень, правда ніколи не вгадую переможця, але невтомно вірю, що я все ж розуміюся в музиці. Ще раз хочу підкреслити, що для мене це не просто шоу, яке я збираюся провести, – Євробачення це те, чим я дійсно цікавлюся вже багато років, – зазначила Леся.

Як обиратимуть переможця Нацвідбору 2026

Представника або представницю України на Євробачення обиратимуть журі та глядачі у форматі 50 на 50.

Фінал стартує з передшоу о 18:00. Подивитися трансляцію можна на телеканалі Суспільне Культура, на YouTube-каналі Євробачення Україна, на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні.

Глядацьке голосування відбуватиметься в застосунку Дія та за допомогою СМС.

За результатами жеребкування учасники фіналу Нацвідбору 2026 виходитимуть на сцену в такій послідовності:

Valeriya Force — Open Our Hearts Molodi — Legends Monokate — ТYТ The Elliens — Crawling Whispers Laud — Lightkeeper Lelѐka — Ridnym Mr. Vel — Do or Done Khayat — Герци Jerry Heil — Catharticus (Prayer) ЩукаРиба — Моя земля

Національний відбір є частиною підготовки до проведення ювілейного Євробачення, яке у 2026 році прийматиме Відень. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а грандфінал — на 16 травня 2026 року.

Джерело : Суспільне

