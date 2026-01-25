Боятся потерять: инсайдер раскрыл, как Бекхэмы отреагировали на обвинения сына
- Инсайдер заявил, что Бэкхемы готовы принять Бруклина в семью, когда он захочет восстановить отношения.
- Они были очень расстроены после громкого заявления сына.
- В то же время супруги надеются, что напряжение между ними со временем исчезнет.
Стало известно, как футболист Дэвид Бекхэм и дизайнер Виктория Бекхэм отреагировали на громкое заявление старшего сына. Ранее 26-летний Бруклин резко высказался о родителях и признался, что не хочет с ними мириться.
Реакция Бекхэмов на заявление сына
Инсайдер сообщил изданию People, что Дэвид и Виктория готовы принять сына в семью, когда он захочет восстановить с ними отношения.
— Они боятся потерять сына и готовы принять его обратно в любой момент. Они тоже очень сплоченная семья. Просто иначе, чем семья Николы (жена Бруклина, – Ред.), — заявил источник.
По словам инсайдера, Бекхемы были очень расстроены после заявления Бруклина.
— Они любят Бруклина и ужаснулись всему, что произошло, — говорит источник.
В то же время супруги надеются, что напряжение в отношениях с сыном со временем исчезнет.
— Дэвид и Виктория верят, что время все исцелит. Они знают, что Бруклин вернется. До тех пор они ничего не могут сделать, — добавил второй инсайдер, близкий к ситуации.
По данным СМИ, Бруклин и его жена Никола не общаются с Дэвидом и Викторией — только через посредников.
Недавно Бруклин Бекхэм обвинил родителей в контроле над его жизнью и заявил, что они пытались разрушить его отношения с Николой Пельц.