Старший син футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем вперше відверто заговорив про затяжний конфлікт у родині.

26-річний Бруклін Пельтц Бекхем опублікував у своєму Instagram емоційну заяву, у якій зізнався, що не хоче миритися з батьками та наголосив, що більше не перебуває під контролем батьків.

Він пояснив, що довгі роки намагався тримати сімейні суперечки в таємниці, проте дії батьків та їхніх піарників не залишили йому вибору.

Заява старшого сина Бекхемів

За словами Брукліна, спроби втручання в його особисте життя почалися ще до одруження.

Він підтвердив, що Вікторія Бекхем в останній момент відмовилася шити весільну сукню для його нареченої, що змусило пару терміново шукати заміну.

Також він розповів про тиск і спроби підкупу за кілька тижнів до весілля.

– Мої батьки неодноразово тиснули на мене і намагалися підкупити, щоб я підписав відмову від прав на своє ім’я. Це вплинуло б на мене, мою дружину та наших майбутніх дітей. Вони наполягали на підписанні до весілля, бо тоді умови угоди набрали б чинності. Моя відмова вплинула на їхні виплати, і відтоді вони ніколи не ставилися до мене як раніше, – заявив старший син Бекхемів.

заява Брукліна Бекхема

Фото: Бруклін Пельтц Бекхем/Instagram

Крім того, Бруклін закинув матері принизливу поведінку на самому святкуванні. Він стверджує, що Вікторія назвала його “злим” за бажання посадити за головний стіл бабусь-удів, а потім фактично “захопила” його перший танець із дружиною.

– Марк Ентоні запросив мене на сцену. За сценарієм у цей момент мав відбутися мій романтичний танець із дружиною, однак замість цього на мене чекала мама, щоб танцювати зі мною, – розповів старший син Бекхемів.

Хлопець зізнався, що ніколи в житті не почувався більш приниженим.

заява Брукліна Бекхема

Фото: Бруклін Пельтц Бекхем/Instagram

Хто така Нікола Пельтц Бекхем

Дружина Брукліна походить із дуже заможної родини. Вона донька американського мільярдера Нельсона Пельтца та колишньої моделі Клаудії Геффнер Пельтц.

Нікола побралася з Брукліном у 2022 році, і сам він наголошує, що знайшов з коханою спокій, якого не мав під наглядом батьків.

– Твердження про те, що дружина контролює мене, абсолютно хибне. Більшу частину життя мене контролювали батьки. Я ріс із приголомшливою тривожністю, але відтоді, як пішов від сім’ї, вона зникла. Я прокидаюся щоранку вдячним за життя, яке обрав сам, – написав хлопець.

Сам Бруклін за останні роки пробував себе в різних професіях. У 2017 році він випустив книгу фотографій What I See, а згодом захопився кулінарією.

Зараз він активно знімає відеорецепти для соцмереж, а у 2024 році презентував власний бренд гострого соусу Cloud23.

Представники Девіда та Вікторії Бекхемів заяву Брукліна наразі не прокоментували.

Девід Бекхем і Нікола Пельтц

Джерело: The Guardian

