Старший син футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем вперше відверто заговорив про затяжний конфлікт у родині.

26-річний Бруклін Пельтц Бекхем опублікував у своєму Instagram емоційну заяву, у якій зізнався, що не хоче миритися з батьками та наголосив, що більше не перебуває під контролем батьків.

Він пояснив, що довгі роки намагався тримати сімейні суперечки в таємниці, проте дії батьків та їхніх піарників не залишили йому вибору.

Заява старшого сина Бекхемів

За словами Брукліна, спроби втручання в його особисте життя почалися ще до одруження.

Він підтвердив, що Вікторія Бекхем в останній момент відмовилася шити весільну сукню для його нареченої, що змусило пару терміново шукати заміну.

Також він розповів про тиск і спроби підкупу за кілька тижнів до весілля.

– Мої батьки неодноразово тиснули на мене і намагалися підкупити, щоб я підписав відмову від прав на своє ім’я. Це вплинуло б на мене, мою дружину та наших майбутніх дітей. Вони наполягали на підписанні до весілля, бо тоді умови угоди набрали б чинності. Моя відмова вплинула на їхні виплати, і відтоді вони ніколи не ставилися до мене як раніше, – заявив старший син Бекхемів.

Крім того, Бруклін закинув матері принизливу поведінку на самому святкуванні. Він стверджує, що Вікторія назвала його “злим” за бажання посадити за головний стіл бабусь-удів, а потім фактично “захопила” його перший танець із дружиною.

– Марк Ентоні запросив мене на сцену. За сценарієм у цей момент мав відбутися мій романтичний танець із дружиною, однак замість цього на мене чекала мама, щоб танцювати зі мною, – розповів старший син Бекхемів.

Хлопець зізнався, що ніколи в житті не почувався більш приниженим.

Хто така Нікола Пельтц Бекхем

Дружина Брукліна походить із дуже заможної родини. Вона донька американського мільярдера Нельсона Пельтца та колишньої моделі Клаудії Геффнер Пельтц.

Нікола побралася з Брукліном у 2022 році, і сам він наголошує, що знайшов з коханою спокій, якого не мав під наглядом батьків.

– Твердження про те, що дружина контролює мене, абсолютно хибне. Більшу частину життя мене контролювали батьки. Я ріс із приголомшливою тривожністю, але відтоді, як пішов від сім’ї, вона зникла. Я прокидаюся щоранку вдячним за життя, яке обрав сам, – написав хлопець.

Сам Бруклін за останні роки пробував себе в різних професіях. У 2017 році він випустив книгу фотографій What I See, а згодом захопився кулінарією.

Зараз він активно знімає відеорецепти для соцмереж, а у 2024 році презентував власний бренд гострого соусу Cloud23.

Представники Девіда та Вікторії Бекхемів заяву Брукліна наразі не прокоментували.

Джерело : The Guardian

