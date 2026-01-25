Стало відомо, як футболіст Девід Бекхем та дизайнерка Вікторія Бекхем відреагували на гучну заяву старшого сина. Раніше 26-річний Бруклін різко висловився про батьків і зізнався, що не хоче з ними миритися.

Реакція Бекхемів на заяву сина

Інсайдер повідомив виданню People, що Девід і Вікторія готові прийняти сина у родину, коли він захоче відновити з ними стосунки.

– Вони бояться втратити сина і готові прийняти його назад у будь-який момент. Вони теж дуже згуртована сім’я. Просто інакше, ніж сім’я Ніколи (дружина Брукліна, – Ред.), – заявило джерело.

За словами інсайдера, Бекхеми були дуже засмучені після заяви Брукліна.

– Вони люблять Брукліна і жахнулися всьому, що сталося, — каже джерело.

Водночас подружжя сподівається, що напруга у стосунках із сином часом зникне.

– Девід і Вікторія вірять, що час все вилікує. Вони знають, що Бруклін повернеться. До того часу вони нічого не можуть вдіяти, – додав другий інсайдер, близький до ситуації.

За даними ЗМІ, Бруклін і його дружина Нікола не спілкуються з Девідом і Вікторією — лише через посередників.

Нещодавно Бруклін Бекхем звинуватив батьків у контролі над його життям та заявив, що вони намагалися зруйнувати його стосунки з Ніколою Пельц.

