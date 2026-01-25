Российский юморист Максим Галкин публично высказался о ситуации в Украине на фоне постоянных атак РФ по энергетической системе.

Он подчеркнул, что тысячи людей мерзнут в домах без света и тепла, а мир “глух и слеп к трагедии”, происходящей в нашем государстве.

Как Галкин поддержал украинцев

На личной странице в Instagram шоумен опубликовал серию фото, на которых показал обледенелый подъезд в Киеве, разрушенные Россией машины и здания, а также работу спасателей.

Сейчас смотрят

Галкин написал пост на английском и русском языках, подчеркнув, что “Украина замерзает”, ведь после последних российских обстрелов энергосистема парализована, особенно в Киеве.

— Люди мерзнут в домах, тысячи домов без света и тепла. Не все до конца понимают масштаб техногенной и гуманитарной катастрофы. И у меня складывается впечатление, что мир, в котором стремительно ненормальное стало обыденным, глух и слеп к трагедии, которая происходит сейчас, — заявил он.

Галкин призвал всех, кто находится в тепле, подумать об украинцах, которые вынуждены выживать без света, тепла и воды из-за постоянных российских обстрелов.

— Украинцам сейчас не до постов в соцсетях, поэтому я скорее разговариваю с теми, кто в тепле, — подумайте о тех, кто замерзает в Украине! — добавил шоумен.

В комментариях украинцы поблагодарили юмориста за позицию и поддержку нашего государства.

Отметим, что Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, покинул Россию сразу после начала полномасштабного вторжения, осудил войну и сменил гражданство.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.