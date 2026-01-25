Російський гуморист Максим Галкін публічно висловився про ситуацію в Україні на тлі постійних атак РФ по енергетичній системі.

Він наголосив, що тисячі людей мерзнуть у будинках без світла і тепла, а світ “глухий і сліпий до трагедії”, що відбувається у нашій державі.

Як Галкін підтримав українців

На особистій сторінці в Instagram шоумен опублікував серію фото, на яких показав обмерзлий під’їзд у Києві, зруйновані Росією машини і будівлі, та роботу рятувальників.

Галкін написав допис англійською та російською мовами, наголосивши, що “Україна замерзає”, адже після останніх російських обстрілів енергосистема паралізована, особливо в Києві.

– Люди мерзнуть у будинках, тисячі будинків без світла і тепла. Не всі до кінця розуміють масштаб техногенної та гуманітарної катастрофи. І у мене складається враження, що світ, в якому стрімко ненормальне стало буденним, глухий і сліпий до трагедії, що відбувається зараз, – заявив він.

Галкін закликав всіх, хто перебуває в теплі, подумати про українців, які змушені виживати без світла, тепла й води через постійні російські обстріли.

– Українцям зараз не до постів у соцмережах, тому я швидше розмовляю з тими, хто в теплі, – подумайте про тих, хто замерзає в Україні! – додав шоумен.

У коментарях українці подякували гумористу за позицію та підтримку нашої держави.

Зазначимо, що Максим Галкін разом із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою, залишив Росію одразу після початку повномасштабного вторгнення, засудив війну та змінив громадянство.

