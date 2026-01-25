Старший приемный сын американской актрисы Шэрон Стоун обручился с украинкой. 25-летний Роан Джозеф Бронштейн сделал предложение своей возлюбленной, 22-летней Анне Евтушенко.

Что известно о помолвке сына Шэрон Стоун

На личной странице в Instagram Анна опубликовала романтические фото, на которых целуется и обнимается с Роаном.

— Мой жених, — подписала кадры Евтушенко.

Сын Шэрон Стоун поделился постом невесты в сториз в Instagram, назвав Анну любовью всей его жизни, а помолвку с ней — лучшим решением в жизни.

Ранее Евтушенко показывала кольцо с большим бриллиантом, которое ей подарил Роан. К слову, пара часто делится совместными фото в своих блогах. Сейчас влюбленные отдыхают во Вьетнаме. Когда именно начались их отношения — точно неизвестно.

— Я самый счастливый человек на планете, и мне так повезло, что в моей жизни есть удивительная женщина, милая, добрая, любящая и одна из самых умных людей, которых я когда-либо встречал, — рассказал сын Шэрон Стоун в комментарии Hello.

С изданием Daily Mail Бронштейн поделился, что Шэрон Стоун обрадовалась новости о помолвке и что она любит свою будущую невестку.

— Шэрон на седьмом небе от счастья. Семья для нее самое важное, и она желает своим детям только счастья, — сказал близкий друг пары.

Напомним, что звезда фильма Основной инстинкт усыновила Роана в 2000 году, когда была замужем за журналистом-расследователем Филом Бронштейном. Их брак длился 6 лет (с 1998 по 2004).

Будущая невестка Стоун Анна Евтушенко родом из Украины. Она уехала в Канаду в 2020 году и работает в маркетинговом отделе компании, предоставляющей экологические услуги. Как отмечает Daily Mail, девушка покорила не только Роана, но и его близких.

Старший сын актрисы строит карьеру в индустрии развлечений. Он основал медиакомпанию Sweat N Shadow Management и занимает должность генерального директора продюсерской компании Cahuenga Media Group.

