Старший названий син американської акторки Шерон Стоун заручився з українкою. 25-річний Роан Джозеф Бронштейн освідчився своїй коханій, 22-річній Анні Євтушенко.

Що відомо про заручини сина Шерон Стоун

На особистій сторінці в Instagram Анна опублікувала романтичні фото, на яких цілується та обіймається із Роаном.

– Мій наречений, – підписала кадри Євтушенко.

Син Шерон Стоун поділився дописом нареченої у сториз в Instagram, назвавши Анну коханням всього його життя, а заручини з нею – найкращим рішенням в житті.

Раніше Євтушенко показувала каблучку з великим діамантом, яку їй подарував Роан. До слова, пара часто ділиться спільними фото у своїх блогах. Наразі закохані відпочивають у В’єтнамі. Коли саме почалися їхні стосунки – достеменно невідомо.

– Я найщасливіший чоловік на планеті, і мені так пощастило, що в моєму житті є дивовижна жінка, мила, добра, любляча й одна з найрозумніших людей, яких я коли-небудь зустрічав, – розповів син Шерон Стоун у коментарі Hello.

Із виданням Daily Mail Бронштейн поділився, що Шерон Стоун ощасливила новина про заручини і що вона любить свою майбутню невістку.

– Шерон на сьомому небі від щастя. Сім’я для неї найважливіше, і вона бажає своїм дітям тільки щастя, – сказав близький друг пари.

Нагадаємо, що зірка фільму Основний інстинкт усиновила Роана у 2000 році, коли була одружена з журналістом-розслідувачем Філом Бронштейном. Їхній шлюб тривав 6 років (з 1998 до 2004).

Майбутня невістка Стоун Анна Євтушенко родом з України. Вона виїхала до Канади у 2020 році та працює у маркетинговому відділі компанії, що надає екологічні послуги. Як зазначає Daily Mail, дівчина підкорила не лише Роана, але і його близьких.

Старший син акторки будує кар’єру в індустрії розваг. Він заснував медіакомпанію Sweat N Shadow Management і обіймає посаду генерального директора продюсерської компанії Cahuenga Media Group.

Роан Джозеф Бронштейн

