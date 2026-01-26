Евгений Кот, который недавно показался в больнице с бинтовой повязкой на голове, впервые раскрыл подробности перенесенного хирургического вмешательства. Хореограф признался, что это была операция на ушах.

Евгений Кот об операции

Танцор рассказал, что ему удалили хрящ на ухе, который начал разрастаться. Другое ухо для эстетического вида подрезали до одинаковой формы.

По словам Кота, он уже очень давно должен был сделать эту операцию, но решился и нашел на это время только в этом месяце.

— Это была простая операция на ушах. Нужно было удалить один хрящ, который начал разрастаться. Я уже очень давно должен был это сделать, и вот январь — более свободный месяц. И понятно, что когда один хрящ подрезается, то форма уха меняется. Поэтому, чтобы они не были разными, немного и второе подровняли. Это была необходимая и эстетическая операция, — поделился Евгений.

Жена Кота, танцовщица Наталья Татаринцева призналась, что волновалась за мужа во время хирургического вмешательства, но, к счастью, все прошло хорошо. Сама же Наталья прибегать к пластическим операциям пока не планирует.

Источник : Люкс ФМ

