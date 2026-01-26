Євген Кот, який нещодавно показався в лікарні із бинтовою пов’язкою на голові, уперше розкрив подробиці перенесеного хірургічного втручання. Хореограф зізнався, що це була операція на вухах.

Євген Кот про операцію

Танцівник розповів, що йому видалили хрящ на вусі, який почав розростатися. Інше вухо задля естетичного вигляду підрізали до однакової форми.

За словами Кота, він вже дуже давно мав зробити цю операцію, але наважився і знайшов на це час лише цього місяця.

– Це була проста операція на вухах. Треба було видалити один хрящ, який почав розростатися. Я вже дуже давно мав це зробити, і ось січень – більш вільний місяць. І зрозуміло, коли один хрящ підрізається, то форма вуха змінюється. Тому, щоб вони не були різними, трохи й друге підрівняли. Це була операція потрібна й естетична, – поділився Євген.

Дружина Кота, танцівниця Наталія Татарінцева зізналася, що хвилювалася за чоловіка під час хірургічного втручання, але, на щастя, все минуло добре. Сама ж Наталія вдаватися до пластичних операцій поки що не планує.

Нещодавно про проблеми зі здоров’ям розповів Назар Задніпровський. Актор зізнався, що непридатний до військової служби за медичними показниками.

Джерело : Люкс ФМ

