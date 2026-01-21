Хореограф Евгений Кот перенес операцию и показался в больнице с бинтовой повязкой на голове. Также он рассказал о своем состоянии после хирургического вмешательства.

Евгений Кот об операции

На личной странице в Instagram танцор поделился серией фото из больницы и сообщил, что операция прошла успешно. По словам Кота, он уже давно должен был сделать хирургическое вмешательство, и вот наконец решился на это и нашел время.

— Немного болит, но это не проблема, пройдет. Спасибо врачу и команде! Было быстро, весело. Спасибо анестезии, что не чувствовал всего процесса. Всем котятам, которые переживали, целую и спасибо! — написал Евгений.

Хореограф не стал вдаваться в подробности, но, очевидно, что операция касалась его уха. Впоследствии в сториз в Instagram Кот отметил, что его уже выписали из больницы, поэтому он восстанавливается дома.

— Две недели нельзя тренироваться, неделю петь. Форму буду поддерживать питанием. Вокал подождет, — написал Евгений.

Недавно о проблемах со здоровьем рассказал Назар Заднепровский. Актер также признался, что непригоден к военной службе.

