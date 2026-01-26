Рэпер Трэвис Скотт (настоящее имя Жак Берман Вебстер II) появился в новом трейлере будущего эпического фильма Одиссея режиссера Кристофера Нолана.

Первые кадры с участием артиста показали во время трансляции финала конференции AFC в НФЛ между Патриотс и Бронкос на телеканале Fox.

Трэвис Скотт снялся у Нолана

В минутной видеозаписи персонаж Скотта стоит на столе и властно обращается к группе солдат.

Среди них в кадре можно заметить Тома Холланда, который играет Телемаха, и Джона Бернтала в роли Менелая. После эфира фрагменты трейлера быстро разошлись по соцсетям.

Кинокомпания Universal не стала комментировать появление рэп-исполнителя в греческом эпосе.

Не первое сотрудничество с Ноланом

Для Трэвиса Скотта это уже не первый совместный проект с режиссером. Ранее он записал трек The Plan для научно-фантастического триллера Тенет.

В 2020 году Нолан в комментарии для GQ объяснял, что голос музыканта стал важным элементом финальной концепции фильма, а его идеи органично дополнили музыкальные и нарративные решения, которые режиссер создавал вместе с композитором Людвигом Йоранссоном.

Одиссею Кристофера Нолана уже называют одним из самых ожидаемых фильмов последних лет. Главную роль в ленте сыграл Мэтт Деймон, которому пришлось кардинально похудеть ради этого. Также в фильме снялись Энн Хетевей, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея, Шарлиз Терон и Эллиот Пейдж.

Одиссея станет первым игровым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Ранее это считалось невозможным из-за чрезмерного шума камер, который мешал записи диалогов. Ситуацию изменила специальная система шумопоглощения.

Источник : Variety

