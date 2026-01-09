Голлівудський актор Метт Деймон зізнався, що підготовка до нової ролі допомогла йому досягти фізичної форми, якої він не мав із підліткового віку.

У свої 55 років актор важить стільки ж, скільки у старших класах школи. Про це він розповів у подкасті New Heights.

Як схуд Метт Деймон

За словами Деймона, трансформація була необхідна для зйомок у фільмі Крістофера Нолана Одіссея. Режисер хотів бачити його “худим, але сильним”.

Ключовою зміною для досягнення потрібного результату стало повне виключення глютену з раціону. Це рішення актор ухвалив після консультацій із лікарем.

Окрім дієти, зірка Догми пройшов інтенсивні тренування. Він порівняв свій режим із підготовкою професійних гравців в американський футбол, коли спорт стає частиною щоденної рутини.

Раніше вага актора коливалася в межах 84–91 кг, але під час зйомок він важив близько 76 кг.

– Я не був таким легким із часів школи. Було багато тренувань і дуже сувора дієта, – зазначив Деймон.

Результат настільки сподобався актору, що він вирішив і надалі дотримуватися безглютенового харчування.

Зміни заради ролей

Метт Деймон не вперше серйозно змінює фізичну форму заради кіно. Раніше він розповідав, що підготовка до повернення у франшизу про Джейсона Борна була для нього надзвичайно виснажливою.

– Під час першого фільму про Борна мені було 29, і вже тоді це здавалося складною роботою. А у 45 це було просто жорстко, – зізнавався актор, згадуючи сцену рукопашного бою, яку знімали в день його 45-річчя.

Зауважимо, що безглютенова дієта передбачає виключення білка, який міститься у пшениці, ячмені та житі.

Така система харчування може бути корисною для людей із певними медичними показниками. Проте, дієтологи наголошують: для більшості людей глютен не є шкідливим, а сама по собі відмова від нього не завжди гарантує схуднення.

До слова, багато голлівудських зірок ідуть на кардинальні зміни заради ролей. Зокрема, Сідні Свіні спочатку набрала близько 14 кг для зйомок у байопіку Королева рингу, а згодом за сім тижнів скинула вагу для роботи над проєктом Служниця та третім сезоном серіалу Ейфорія.

Джерело : Business Insider