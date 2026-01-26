Репер Тревіс Скотт (справжнє імʼя Жак Берман Вебстер II) з’явився у новому трейлері майбутнього епічного фільму Одіссея режисера Кристофера Нолана.

Перші кадри за участі артиста показали під час трансляції фіналу конференції AFC у НФЛ між Патріотс та Бронкос на телеканалі Fox.

Тревіс Скотт знявся у Нолана

У хвилинному відео персонаж Скотта стоїть на столі та владно звертається до групи солдатів.

Серед них у кадрі можна помітити Тома Голланда, який грає Телемаха, та Джона Бернтала у ролі Менелая. Після ефіру фрагменти трейлера швидко розійшлися соцмережами.

Кінокомпанія Universal не стала коментувати появу реп-виконавця у грецькому епосі.

Не перша співпраця з Ноланом

Для Тревіса Скотта це вже не перший спільний проєкт із режисером. Раніше він записав трек The Plan для науково-фантастичного трилера Тенет.

У 2020 році Нолан у коментарі для GQ пояснював, що голос музиканта став важливим елементом фінальної концепції фільму, а його ідеї органічно доповнили музичні та наративні рішення, які режисер створював разом із композитором Людвігом Йоранссоном.

Одіссею Крістофера Нолана вже називають одним із найочікуваніших фільмів останніх років. Головну роль у стрічці зіграв Метт Деймон, якому довелося кардинально схуднути заради цього. Також у стрічці знялися Енн Гетевей, Роберт Паттінсон, Лупіта Ніонго, Зендея, Шарліз Терон та Елліот Пейдж.

Одіссея стане першою ігровою стрічкою, повністю знятою на камери IMAX. Раніше це вважали неможливим через надмірний шум камер, який заважав запису діалогів. Ситуацію змінила спеціальна система шумопоглинання.

Джерело : Variety

