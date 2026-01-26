Наталка Денисенко подтвердила, что больше не общается со своей коллегой и кумой Еленой Светлицкой.

Актрисы дружили еще со времен учебы в университете. Наталка крестила старшую дочь Елены, они часто появлялись вместе на мероприятиях и публиковали совместный контент в соцсетях. Однако сейчас их дружеские отношения сошли на нет.

Денисенко о конфликте со Светлицкой

Наталка призналась, что они с Еленой действительно “побили горшки”. Актриса не стала раскрывать подробности конфликта, однако подчеркнула, что уже точно не будет общаться с кумой так близко, как это было раньше.

Сейчас смотрят

— Мы не общаемся. Думаю, после всего, что я получила от нее, я не буду с ней общаться уже так близко. Возможно, то, что мы побили горшки, это все изменится и будут более мягкие у нас отношения, но сейчас я пока не готова и не имею желания общаться, — поделилась Денисенко.

Наталка добавила, что конфликт с Еленой — это их личное дело, однако здесь не обошлось без “ревности и зависти”.

— Я не могу раскрывать абсолютно все. Это личное. В этой ситуации довольно много тайн. Единственное, что я могу сказать — это ревность и зависть, — пояснила актриса.

В последнее время лучшему другу Денисенко, актеру Тарасу Цымбалюку приписывают роман со Светлицкой. Пара и сама подогревает слухи об отношениях: они вместе ездят на отдых и регулярно публикуют совместный контент.

В то же время Наталка заверила, что ее общение с Тарасом не имеет никакого отношения к конфликту с кумой.

— Тарасик — это мой лучший друг, и он всегда им останется. Я принимала непосредственное участие в его жизни и видела много его девушек, поклонниц, поэтому мое отношение к нему не изменится, независимо от того, с кем он будет жениться или общаться, — добавила актриса.

Фото: Елена Светлицкая

Источник : Люкс ФМ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.