Наталка Денисенко підтвердила, що більше не спілкується зі своєю колегою та кумою Оленою Світлицькою.

Акторки товаришували ще з часів навчання в університеті. Наталка хрестила старшу доньку Олени, вони часто з’являлися разом на заходах та публікували спільний контент у соцмережах. Однак нині їхні дружні стосунки зійшли нанівець.

Денисенко про конфлікт зі Світлицькою

Наталка зізналася, що вони з Оленою дійсно “побили горщики”. Акторка не стала розкривати подробиці конфлікту, однак наголосила, що вже точно не буде спілкуватися з кумою так близько, як це було раніше.

– Ми не спілкуємося. Думаю, після всього, що я отримала від неї, я не буду з нею спілкуватися вже так близько. Можливо, те, що ми побили горщики, це все зміниться й будуть більш м’які у нас стосунки, але зараз я поки не готова і не маю бажання спілкуватися, – поділилася Денисенко.

Наталка додала, що конфлікт з Оленою — це їхня особиста справа, однак тут не обійшлося без “ревнощів і заздрощів”.

– Я не можу розкривати абсолютно все. Це особисте. В цій ситуації досить багато таємниць. Єдине, що я можу сказати — це ревнощі й заздрощі, — пояснила акторка.

Останнім часом найкращому другу Денисенко, актору Тарасу Цимбалюку приписують роман із Світлицькою. Пара й сама підігріває чутки про стосунки: вони разом їздять на відпочинок та регулярно публікують спільний контент.

Водночас Наталка запевнила, що її спілкування з Тарасом не має жодного стосунку до конфлікту з кумою.

– Тарасік — це мій найкращий друг і він завжди залишиться ним. Я брала безпосередню участь в його житті та бачила багато його дівчат, прихильниць, тому моє ставлення до нього не зміниться, не дивлячись з ким він буде одружуватися чи спілкуватися, — додала акторка.

