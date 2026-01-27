Сидни Суини без разрешения развесила нижнее белье на знаке Hollywood: что ей за это будет
- Сидни Свини лично развешивала бюстгальтеры на легендарном знаке.
- Владельцы прав на знак заявили, что об акции не знали.
- Это не первый рекламный скандал с участием звезды Эйфории.
Звезда сериала Эйфория Сидни Суини оказалась в центре скандала из-за дерзкой рекламной акции.
Актриса вместе с командой ночью пробралась к знаменитой надписи Hollywood на горе Маунт-Ли в Лос-Анджелесе и развесила на ней бюстгальтеры.
Как оказалось, этот перформанс был частью промо-кампании нового бренда нижнего белья.
Сидни Суини попала в скандал
Видео процесса Сидни Суини опубликовала в своем Instagram вечером понедельника, 26 января. На кадрах видно, как она с небольшой группой помощников загружает фургон вещами, после чего они отправляются на холмы.
Добравшись до места, актриса лично связывала бюстгальтеры в цепочки и развешивала их на гигантских буквах легендарного знака.
Несмотря на масштабность акции, организаторы не обратились за официальным согласованием к профильным учреждениям.
Реакция властей и правоохранительных органов
В Торговой палате Голливуда, которой принадлежат права интеллектуальной собственности на знак Hollywood, заявили, что не давали разрешения на эту акцию.
Также об инциденте не знали в Hollywood Sign Trust, некоммерческой организации, отвечающей за управление и содержание знака.
В Палате подчеркнули, что любое использование или доступ к знаку Hollywood в коммерческих целях требует предварительного разрешения или лицензии. Акция с участием Свини такого согласования не имела и не была согласована заранее.
Будет ли ответственность и предыдущие скандалы
В департаменте полиции Лос-Анджелеса сообщили, что пока заявление о незаконном проникновении на территорию в отношении Суини не поступало.
Это уже не первая рекламная кампания с участием Сидни Суини, которая вызывает неоднозначную реакцию.
В ноябре 2025 года она стала лицом бренда American Eagle. Тогда слоган о хороших джинсах (игра слов jeans и genes – гены) вызвал шквал критики в соцсетях: актрису обвиняли в продвижении определенных идеологических подтекстов.
Тогда Суини заявила, что не собирается оправдываться, ведь знает, кто она есть, и не позволяет другим определять ее личность. Пока актриса и ее представители не прокомментировали возможные юридические последствия ночной акции у знака Hollywood.