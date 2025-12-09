Актриса Сидни Суини ответила на обвинения в якобы сделанных ею пластических операциях.

Звезда Эйфории прямо заявила, что ничего не делала со своей внешностью.

Сидни Суини о пластике

Знаменитость решила развенчать все предположения и сплетни, сказав, что “никогда не делала никаких процедур”.

Сейчас смотрят

– Вы даже не представляете, как мне страшно, – добавила Суини, признавшись, что просто боится уколов.

Также ранее она рассказывала, что у нее нет ни одной татуировки. Сидни объяснила, что ее внешность менялась естественно, ведь она росла на глазах у публики.

– Нельзя сравнивать фото меня в 12 лет с фото в 26 с профессиональным макияжем и светом. Конечно, я буду выглядеть по-другому, – отметила она.

Актриса пошутила, что в соцсетях порой творится настоящее безумие, и именно так появляются слухи.

Сидни Суини о груди

При этом Сидни поделилась, что единственная процедура, над которой она действительно задумывалась, – это уменьшение груди. Она рассказывала, что неуверенно чувствовала себя в школе из-за своих форм и даже планировала в 18 лет сделать эту операцию.

От этого ее отговорила мама, сказав, что в будущем она может пожалеть об этом.

– И я очень рада, что не сделала этого. Я люблю их. Они – мои лучшие подруги, – в шутку отметила актриса.

Напомним, ранее Сидни Свини рассказала о серьезных физических трансформациях, которые требовали от нее роли в двух разных фильмах – спортивной драме Королева ринга и триллере Служанка. Сначала ей пришлось набрать вес, а затем резко сбросить.

Источник : PageSix

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.